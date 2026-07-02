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Sondaj în Germania: AfD își menține avansul în preferințele electoratului. Partidele coaliției lui Friedrich Merz pierd teren

Data publicării:
AfD campaign rally in Berlin, Berlin, Berlin, Germany - 29 Jun 2026
Miting electoral al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), organizat în fața Primăriei Roșii (Rotes Rathaus) din Berlin, în contextul alegerilor pentru Camera Reprezentanților din Berlin. 29 iunie 2026 / Foto: Profimedia Images
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Partidul antiimigraţie Alternativa pentru Germania (AfD) se menţine în fruntea preferinţelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliţiei de guvernare pierd teren, arată sondajul Deutschlandtrend, realizat pentru postul public ARD de institutul Intratest dimap.

Blocul conservator CDU (Uniunea Creştin Democrată a cancelarului Friedrich Merz) - CSU (Uniunea Creştin Socială) este creditat cu 22% din intenţiile de vot, în scădere cu un punct procentual faţă de sondajul precedent, în timp ce AfD rămâne la 27%, transmite joi dpa preluată de Agerpres.

Partidul Social Democrat (SPD), al doilea partid al coaliţiei, pierde un punct procentual, ajungând la 12%. În schimb, Verzii (15%) şi Die Linke (Stânga) (11%) câştigă fiecare un punct procentual.

Partidul Liber Democrat, cotat cu 4% din intenţiile de vot, continuă să se afle sub pragul de accedere în Bundestag.

Infratest dimap a intervievat un eşantion reprezentativ de 1.317 persoane cu drept de vot, de luni până miercuri, aşadar înaintea anunţului privind planurile de reformă ale coaliţiei de guvernare. Marja de eroare a sondajului este de 2-3 puncte procentuale.

Editor : Ana Petrescu

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