De unde știe Nicușor Dan că drona prăbușită pe blocul din Galați este rusească. „Putem spune cu siguranță”

Președintele Nicușor Dan a explicat într-o intervenție la BBC cum au stabilit autoritățile române că drona prăbușită pe un bloc din Galați, rănind două persoane, este de proveniență rusească.

Șeful statului a fost întrebat în acest weekend, la BBC, dacă este sigur că drona prăbușită la Galați este rusească.

„În primul rând, e sigur că a fost o dronă rusească Geran-2. Este sigur pentru că am mai avut una acum patru-cinci săptămâni, care nu a explodat, și le-am comparat - resturile celei care a explodat ieri cu cea de acum o lună - și cunt complet identice. Putem spune cu siguranță că este o dronă rusească.

În al doilea rând, cunoaștem traseul. De fapt, a fost un roi de drone - 43 de drone - care au țintit portul Reni (de pe malul ucrainean al Dunării - n.r.) din regiunea Odesa, care au venit dinspre est spre vest, iar una din ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat traiectoria și a trecut pe teritoriul României. Cunoaștem traiectoria tuturor celor 43 de drone”, a explicat Nicușor Dan.

De aseemenea, el a confirmat ipoteza realizatorului BBC, care a spus că, din prezentarea făcută de șeful statului român, rezultă că nu România a fost ținta dronei, ci a fost rezultatul focului deschis de armata ucraineană împotriva roiului de drone, care a deviat una din ele de la traiectoria sa.

