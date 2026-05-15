Live TV

Video Nicușor Dan, despre numirea unui nou premier după consultări: „Nu va exista un anunț luni sau marți”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Grindeanu premier, „o ipoteză care nu pare probabilă”

Președintele Nicușor Dan a declarat că vor fi consultări și marți cu ceilalți deputați și senatori care nu sunt reprezentați de principalele partide parlamentare. Șeful statului a adăugat că principala întrebare pe care o va adresa la cele două runde consultări va fi „care este majoritatea pe care o propun?” și a subliniat că nu va face un anunț luni seară sau marți privind nominalizarea unui premier.

„O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din parlament care nu sunt reprezentați actualmente de grupurile parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Cel mai important și solicitarea mea este primul lucru pe care o să îl întreb e care va fi majoritatea, fie că vorbim de guvern complet, tehnocrat, minoritar. Care e majoritatea pe care o propun. Și asta va fi întrebarea principală”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută vineri, după vizita la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Haideți să ascultăm toate partidele. Întrebarea esențială e care este majoritatea parlamentară care susține acest Guvern. E o întrebare destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia să răspundă la ea. Așa răspunsuri de tipul îmi doresc să... trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a completat șeful statului.

El a ateționat că „dacă nu există o majoritate parlamentară, vom aveam foarte repede o tensiune între parlament și guvern”.

Grindeanu premier, „o ipoteză care nu pare probabilă”

Chestionat dacă l-ar nominaliza pentru funcția de premier pe președintele PSD Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a răspuns: „E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară - e o ipoteză, evident. (...) E o ipoteză”.

„În momentul de față nu pare să avem o majoritate parlamentară”, a adăugat șeful statului.

Chestionat dacă nu crede că va fi o majoritate în parlament, înseamnă că susține coaliția în formula PNL-PSD-USR-UDMR și minorități, Nicușor Dan a răspuns: „Când spunem coaliție de guvernare, spunem acel protocol, cu acea reprezentare proporțională în Guvern”.

„Ce spun eu e că e cumva responsabilitatea noastră ca acest guvern, indiferent că e tehnocrat sau politic, să fie susținut pe niște chestiuni de politică publică pe care să le agreem și să fie susținut de o majoritate, pentru că altfel intrăm pe un conflict și n-are rost”, a mai punctat el. 

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Screenshot 2026-05-13 230514
2
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
xi jinping
5
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Poate că vom intra în opoziţie. Pe mine nu mă sperie aşa ceva
volodimir zelenski si nicusor dan se intalnesc la paltul cotroceni
Nicuşor Dan anunță când va semna România contractul de fabricare de drone împreună cu Ucraina
avioane f-16 parcate la marginea pistei
Nicuşor Dan spune că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat: „Există un backup în Parlament”
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre inflație și măsurile de austeritate: „Scăderea deficitului a fost atinsă. Perspectivele economice sunt bune”
Tax,Calculation,Concept,With,Calculator,,Wooden,Blocks,,And,Hand,Writing
Nicușor Dan nu exclude reducerea TVA: „În discuțiile despre bugetul 2027 orice idee e binevenită”
Recomandările redacţiei
nicusor dan ilie bolojan
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro...
procesul_cretianu
Procesul Cretzianu. Statul comunist român contra unui singur...
ploaie oameni cu umbrele foto inquam photos
După temperaturi de vară, vremea se răcește brusc. Meteorolog: Până...
Ultimele știri
Președintele polonez Karol Nawrocki a vizitat sanctuarul urșilor de la Zărnești și a adoptat simbolic un urs brun
Un polițist a fost găsit împușcat în cap pe bancheta din spate a mașinii de serviciu, în Galați. Autoritățile fac verificări
„Putin nu vrea pace. El vrea Ucraina”, spune fostul oficial american din domeniul apărării Ian Brzezinski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Universitatea Craiova suspectează U Cluj de dopaj! Oltenii au cerut control antidoping pentru tot lotul la...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Cine e Delta Goodrem, reprezentanta Australiei la Eurovision 2026. A învins cancerul și a reînvățat să...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
Nicole Kidman, fascinată de „Danaida” lui Brâncuşi, într-un videoclip promoţional al unei celebre case de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...