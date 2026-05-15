Președintele Nicușor Dan a declarat că vor fi consultări și marți cu ceilalți deputați și senatori care nu sunt reprezentați de principalele partide parlamentare. Șeful statului a adăugat că principala întrebare pe care o va adresa la cele două runde consultări va fi „care este majoritatea pe care o propun?” și a subliniat că nu va face un anunț luni seară sau marți privind nominalizarea unui premier.

„O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din parlament care nu sunt reprezentați actualmente de grupurile parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Cel mai important și solicitarea mea este primul lucru pe care o să îl întreb e care va fi majoritatea, fie că vorbim de guvern complet, tehnocrat, minoritar. Care e majoritatea pe care o propun. Și asta va fi întrebarea principală”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută vineri, după vizita la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”.

„Haideți să ascultăm toate partidele. Întrebarea esențială e care este majoritatea parlamentară care susține acest Guvern. E o întrebare destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia să răspundă la ea. Așa răspunsuri de tipul îmi doresc să... trebuie să țină cont de realitatea parlamentară”, a completat șeful statului.

El a ateționat că „dacă nu există o majoritate parlamentară, vom aveam foarte repede o tensiune între parlament și guvern”.

Grindeanu premier, „o ipoteză care nu pare probabilă”

Chestionat dacă l-ar nominaliza pentru funcția de premier pe președintele PSD Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a răspuns: „E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară - e o ipoteză, evident. (...) E o ipoteză”.

„În momentul de față nu pare să avem o majoritate parlamentară”, a adăugat șeful statului.

Chestionat dacă nu crede că va fi o majoritate în parlament, înseamnă că susține coaliția în formula PNL-PSD-USR-UDMR și minorități, Nicușor Dan a răspuns: „Când spunem coaliție de guvernare, spunem acel protocol, cu acea reprezentare proporțională în Guvern”.

„Ce spun eu e că e cumva responsabilitatea noastră ca acest guvern, indiferent că e tehnocrat sau politic, să fie susținut pe niște chestiuni de politică publică pe care să le agreem și să fie susținut de o majoritate, pentru că altfel intrăm pe un conflict și n-are rost”, a mai punctat el.

Editor : Ana Petrescu