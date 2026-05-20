Live TV

Ilie Bolojan, despre parlamentarii care se alătură grupurilor PNL: „Eu nu am încurajat traseismul politic”

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat miercuri, la B1 TV, despre parlamentarii aleşi pe listele AUR, SOS, POT sau PSD care s-au alăturat grupurilor PNL că nu au primit vreun beneficiu în schimb. El spune că nu „încurajează traseismul politic”, însă consideră că un grup mare de parlamentari neafiliaţi „e un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

„Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situaţie interesantă în Parlamentul României, în care 10%, cel puţin, din parlamentari, nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votaţi în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, 50 de parlamentari, în situaţia în care dintre aceşti parlamentari au purtat discuţii cu organizaţiile noastre judeţene şi s-au înţeles pe tema unei colaborări.

Sunt oameni în bună regulă, am fost întrebat, de exemplu, de câţiva colegi pe tema asta şi, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înţelegeţi şi oamenii nu au niciun fel de problemă, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situaţie este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliaţi nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament", a afirmat Ilie Bolojan, potrivit News.ro. 

El a subliniat că PNL nu a oferit nimic parlamentarilor care s-au alăturat grupurilor partidului.

„Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primeşti ceva şi, cu siguranţă, parlamentarii care s-au alăturat grupurilor PNL de la Senat sau de la Cameră, în afară de discuţiile rezonabile de a vedea dacă există nişte idei cât de cât convergente politic, nu s-a pus problema unor astfel de discuţii şi, personal, nu sunt de acord cu acest tip de abordare”, a adăugat Bolojan.

Liderul PNL a vorbit şi despre faptul că preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe parlamentarii neafiliaţi la Palatul Cotroceni, el considerând că şeful statului vrea să vadă care este opinia lor, având în vedere numărul mare al acestora.

„Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcţiona coerent, atunci cu siguranţă au o pondere mai mare decât UDMR, deci pot să influenţeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul”, a adăugat Ilie Bolojan.

Citește și: Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Kelemen Hunor.
2
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Prințul William, cum rar a fost văzut! Imaginile de la Istanbul au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Prințul William, cum rar a fost văzut! Imaginile de la Istanbul au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești, ești în campanie electorală
Ilie Bolojan (1)
Bolojan, despre sesizarea la CCR a OUG privind Programul SAFE: „Ca să acopere lipsa de soluţie, PSD face această gălăgie”
Traian Băsescu saluta cu mana
Băsescu desființează scenariul unui premier tehnocrat: „Ăla nici nu știe care e adresa partidelor. Vai de mama lui!”
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar al doilea este PNL, care pentru un om blochează țara”
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie Bolojan: „Să iasă din campania electorală”
Recomandările redacţiei
dmitri peskov
Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO...
tren cfr marfa
„Cronica unui eşec anunţat”. Oana Gheorghiu: „CFR Marfă a depus azi...
Boris Pistorius vorbește la un microfon
Germania așteaptă și acum informații clare cu privire la reducerea...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu e mulțumit de Nicușor Dan pentru că „a încercat să...
Ultimele știri
Casa Albă, complex militar. Bază de drone pe acoperiș
Jandarmii au găsit peste 30 de torțe și petarde la fanii unui artist din Belarus adunați în Piața Constituției
Trump spune că „nu e necesară o escaladare” în Cuba: „Locul acela se prăbușește în ruine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...