Reacția Rusiei după ce mitropolitul ortodox Ilarion a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri

Ministerul rus de Externe a cerut marţi eliberarea mitropolitului ortodox Ilarion, reţinut duminică în Republica Cehă pentru că ar fi deținut droguri, ceea ce autorităţile ruse califică drept "absurd", relatează EFE.

„Partea rusă cere cu insistenţă eliberarea necondiţionată şi imediată a mitropolitului Ilarion, precum şi încetarea persecuţiei împotriva reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Ruse în Republica Cehă", se menţionează în nota Ministerului de Externe al Rusiei, citată de Agerpres.

Autorităţile ruse consideră că acuzaţia de "producere şi trafic de stupefiante" este "absurdă" şi lipsită de fundament.

În plus, MAE rus critică şi faptul că operaţiunea poliţienească a fost declanşată în urma unei sesizări anonime, ceea ce, potrivit acestuia, ar putea "indica caracterul său planificat şi provocator".

În această dimineaţă, diplomaţii ruşi l-au convocat pe însărcinatul cu afaceri ceh, căruia i-a fost prezentată o notă de protest.

Mitropolitul Ilarion a fost reţinut duminică de forţele de securitate cehe care au găsit patru pungi mici cu un praf alb în vehiculul la volanul căruia se afla clericul rus.

„Pe baza unei sesizări anonime privind transportul de stupefiante şi substanţe psihotrope, am luat măsuri împotriva unui vehicul în regiunea Boemiei Centrale", a comunicat Centrul naţional de control al drogurilor din Cehia.

Pe contul de Telegram al lui Ilarion, pe care acesta nu îl administrează personal, s-a anunţat că ierarhul a fost interogat timp de peste şase ore. Mitropolitul neagă categoric acuzaţiile şi afirmă că nu a fost prezent în timpul percheziţiei vehiculului.

Conform unor surse ale opoziţiei ruse din exil, Ilarion deţine şi paşaport ungar, astfel încât autorităţile cehe nu-l pot deporta.

Până la începerea războiului în Ucraina în 2022, Ilarion a fost şeful Departamentului pentru relaţii externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, o poziţie pe care a deţinut-o din 2009, coincizând cu întronizarea lui Kirill, care i-a succedat patriarhului defunct Aleksii al II-lea.

