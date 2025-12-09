Live TV

Deputatul PNL Ionuț Stroe cere să se inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin

Data publicării:
ionut stroe
Ionuț Stroe. FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Deputatul PNL Ionuț Stroe cere secretarului General al Guvernului, Radu Oprea, și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin. Potrivit acestuia, aceasta este „principalul instrument european care combate aranjamentele de meciuri, pariurile ilegale, manipularea rezultatelor și spălarea banilor prin sport”.

„În România, încă există mari semne de întrebare asupra „blaturilor” în sport. Povestea blaturilor românești începe în comunism, când de multe ori „partidul” stabilea care sunt campioanele, care sunt echipele retrogradate, golgheterii și participantele în cupele europene,” scrie deputatul într-un mesaj pe pagina de Facebook.

„Cer secretarului General al Guvernului, Radu Oprea, și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să inițieze de urgență legea de ratificare a Convenției Macolin - principalul instrument european care combate aranjamentele de meciuri, pariurile ilegale, manipularea rezultatelor și spălarea banilor prin sport,” a transmis deputatul.

România a semnat Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive (,,Convenția Macolin") la data de 16 decembrie 2024.

Potrivit inițiatorilor, convenția Macolin reglementează într-o manieră complexă şi integrată lupta împotriva manipulārii competițiilor sportive, vizând direct fenomene precum aranjarea meciurilor, influențarea rezultatelor în vederea obținerii unor câștiguri ilicite, utilizarea pariurilor sportive ca vehicul pentru spălarea banilor, precum şi alte practici frauduloase care alterează competiția loială.

