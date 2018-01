Deputatul PSD lăudat de Sputnik va candida la Președinție

Liviu Pleșoianu, deputat PSD de București, intens promovat și lăudat de Sputnik, principalul instrument de propagandă al Kremlinului, își anunță intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2019, indiferent că va avea sau nu sprijinul social-democraților.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Printr-o „scrisoare deschisă către colegii din PSD”, Liviu Pleșoianu vorbește despre „Hidra care a luat această țară ostatică de mai bine de un deceniu” și despre servicii, criticându-i pe Liviu Dragnea și Mihai Tudose.

Pleșoianu, care se descrie ca fiind un politician care „nu are doctorate la SRI, nu are cărți cu prefață și postfață semnate de Coldea și Maior, nu joacă tenis decât cu prietenii săi de-o viață și nu culege struguri decât în via străbunicilor de la țară”, scrie că România nu are nevoie, în 2018, „să vadă bărbații politici jucându-se «pac-pac»-ul din copilărie”

„Președintele PSD, domnul Liviu Dragnea (pe care l-am susținut și l-am criticat în egală măsură din libertatea forului meu interior și nu legat de sforile intereselor altora!), spune așa referitor la organizarea unui congres unde să se aleagă de pe acum candidatul PSD pentru prezidențialele din 2019: «Nu, ar fi o mare greşeală. Dacă noi am desemna un candidat, în trei luni de zile el dispare». Îmi pare rău, dar chiar e profund greșit! Păi hai să vedem cum a fost în cazul «premierului PSD». Mai țineți minte? Înainte și în timpul campaniei electorale, marea enigmă a fost tocmai propunerea PSD pentru postul de premier. Nimeni nu știa, nimeni nu vorbea. Motivul? Același: «dacă îl anunțăm de-acum, îl face praf Sistemul». Ok. Și? Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost că propunerea Shhaideh a fost respinsă fără drept de apel de Iohannis (deși PSD spusese că e singura propunere și că, dacă va fi respinsă, atunci «ne vedem în altă parte» – adică la suspendare!). Rezultatul a mai fost apoi scoaterea din joben a lui Grindeanu. Iar «Grindianu», la doar câteva luni distanță, s-a baricadat în Guvern, ne-a spus scrâșnind din dinți că «acesta este adevăratul Grindianu!» și ne-a mărturisit (...) că protestele din Piața Victoriei sunt minunate, că «Un lucru foarte bun este faptul că s-a trezit partea civică, indiferent cine este la guvernare sau cine este președinte, este foarte important că s-a trezit partea civică. Este important pentru România!»”, scrie Pleșoianu în scrisoarea deschisă către membrii PSD.

„Alt rezultat absolut minunat a fost apoi scoaterea din joben a lui Tudose (e drept, un joben ceva mai mare, ca să-l încapă). PSD-istul cu doctorat la SRI, cu prefață semnată de Coldea și postfață semnată de Maior, a dat afară din Guvern, la doar câteva luni distanță, două colege de partid”, continuă Pleșoianu.

Deputatul PSD trece apoi în revistă ceea ce el consideră a fi acțiuni prin care a înfruntat Sistemul, pe președintele Klaus Iohannis, șefa DNA, ex-directorul SRI, parlamentarii USR, ambasadorii UE, etc.

„Pentru înscăunarea lui TudoSRI (Mihai Tudose - n.r.) n-am votat și mă felicit în fiecare zi pentru asta! Am considerat important să lucrez la Legea ONG-urilor, deși, așa cum mă așteptam, o puternică opoziție a venit chiar dinspre propriul Guvern. Bugetul pe 2018 nu l-am votat, pentru că nu mi se pare normal să aloci bani în plus către anumite instituții înainte de a le fi reformat. Celor de la USR-PsihoPupu le-am ținut piept cu propriile arme, pentru că n-am suportat să văd cum sunt efectiv hărțuiți colegii mei în Parlamentul României de către o adunătură de roboței cipați. Ambasadorilor și zeilor de la Bruxelles le-am răspuns ferm și argumentat de fiecare dată când au înțeles să ne bată cu linia peste degete, din reflexul de a ne considera copiii inadecvați ai Vestului”, arată Pleșoianu.

„Multe ar mai fi de spus despre curaj, despre asumarea unei lupte împotriva Sistemului. Cert este că lucrurile sunt simple: ori ai curaj, ori n-ai, ori te lupți, ori nu te lupți, ori îți asumi niște principii, ori nu. Așa că, fără a mă cocoța pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calități și defecte), chiar nu pot accepta să-mi vorbească cineva – oricine – despre «curaj» și despre «principii asumate». (....) Așa că, pentru a concluziona, vă spun că eu voi face exact ce am spus în urmă cu câteva luni. Voi candida la prezidențialele din 2019. Când se va hotărî PSD să țină acel Congres, membrii partidului vor decide, așa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida în 2019”, scrie Pleșoianu colegilor din PSD.