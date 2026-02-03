Sorin Grindeanu, în vizită oficială în Israel: întâlniri cu premierul Netanyahu și președintele Herzog

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu face o vizită oficială, zilele acestea, în Israel, însoțit de o delegație parlamentară din care face parte și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Liderul PSD are o întrevedere astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu și se va întâlni și cu președintele Israrelului Itzhak Herzog.

Potrivit comunicatului de presă furnizat de Camerea Deputaților, în cadrul vizitei care are loc în perioada 3-5 februarie, Grindeanu va avea întrevederi cu cei mai importanți oficiali ai Israelului: Isaac Herzog, președintele țării, Benjamin Netanyahu, prim-ministrul, Amir Ohana, președintele Knesset-ului, și Eli Dellal, președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România.

De asemenea, delegația îl va întâlni pe Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului.

„Statul Israel este un partener esențial pentru România în domeniile economic, de apărare și cercetare-dezvoltare. Dorim să folosim expertiza companiilor israeliene pentru a accelera aplicarea inteligenței artificiale în economia românească”, a declarat Sorin Grindeanu, conform sursei citate.

Programul vizitei include depunerea unei coroane de flori la Memorialul Gal-Ed și la Yad Vashem, precum și semnarea în Cartea de Onoare a Knesset-ului.

Din delegație fac parte deputați și oficiali ai Camerei Deputaților, printre care Silviu Vexler (Minorități - președintele Federației Comunităților Evreiești din România), Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), Lorand-Balint Magyar (UDMR), Alina-Ștefania Gorghiu (PNL), Radu-Nicolae Mihaiu (USR), precum și Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății.

PSD a anunțat agenda exactă a președintelui social-democraților Sorin Grindeanu.

Astfel, marți de la ora 15.30, Grindeanu are o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyah, în oficiul prim-ministrului

Miercuri, de la ora 09.30 liderul PSD are o întrevedere cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului - Patriarhia Ortodoxă, în Orașul Vechi. De la 12.00, el are o întâlnire cu Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești, la Așezământul Ortodox Românesc din Ierusalim.

De la ora 19.00, tot miercuri, Grindeanu participă la un dineu oficial oferit de președintele Knesset-ului, la Knesset.

Joi, de la ora 10.00, președintele Camerei Deputaților are o întrevedere cu președintele israelian Isaac Herzog, la Președinție, iar de la 11.00 va face o vizită la Memorialul Holocaustului, Yad Vashem.

Editor : Ana Petrescu