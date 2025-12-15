AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. AUR a transmis că aceasta „nu mai are legitimitate să rămână în funcție” și „dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență”. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că premierul a încălcat spiritul Constituției că nu a demis-o pe ministra USR. El a anunțat că, la revizuirea Legii fundamentale, va depune un amendament prin care prim-ministrul să fie obligat să revoce din funcție un ministru împotriva căruia fost adoptată o moțiune simplă și care refuză să demisioneze.

Moțiunea arată că „Diana Buzoianu a cunoscut procedura de golire a barajului Paltinu și riscurile asociate, dar nu a intervenit pentru a preveni situația catastrofală, criza socială și criza de sănatate publică create”, spune comunicatul de presă al AUR.

„Diana Buzoianu este la Ministerul Mediului pentru că are un sprijin politic, iar acest sprijin politic este chiar în pixul dumneavoastră, domnule premier Bolojan. (…) Doamna ministru, sunt sigură că dumneavoastră sunteți într-un scenariu foarte prost și fantezist și credeți atât de tare în teza asta cu „rușii, rușii, vin rușii”, încât ca pe vremea vechilor războaie, ați decis să nu mai fie apă și poate să și pârjolim tot ca să facem față rușilor, care vin rușii.”, a declarat senatorul AUR Cristina Dumitrescu.

„Nu aveți calitatea, priceperea, pregătirea, nici măcar, spun eu, coptura mentală pentru a conduce un minister. Așa că mai așteptați, luați puțină pauză, înzdrăveniți-vă și vă doresc un succes deosebit mai departe”, a adăugat Mircia Chelaru, senator AUR.

„România are atâta noroc încât nu mai are nevoie de politicieni mediocri. (…) Trebuie să înțelegem o regulă de bază a democrației: în momentul în care ceva grav, extrem de grav, se întâmplă în sectorul pe care îl păstorești, pleci acasă, dom’le, pleci acasă! E simplu! În toate țările din lume se întâmplă acest lucru. Știu că vă place anormalitatea și nu vreți niciodată să vă asumați răspunderea. De la convenții trădătoare semnate pe genunchi pe la Viena, până la distrugerea vieții a sute de mii de oameni. Dar totuși trebuie să răspundeți!”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu, conform sursei citate.

Senator PSD: Prim-ministrul a încălcat spiritul Constituției

Senatorul PSD Robert Cazanciuc consideră că premierul Ilie Bolojan încalcă spiritul Constituției.

„Echilibrarea raporturilor de putere între Legislativ și Executiv este făcută de Parlament, în principal, prin controlul exercitat asupra Guvernului. Dar acest control nu se exercită în nume propriu de către Parlament, ci în numele poporului, întrucât mandatul parlamentar are caracter reprezentativ, iar deputații și senatorii se află și lucrează în serviciul poporului. Ca atare, atunci când trebuie să voteze o moțiune simplă ori de cenzură, parlamentarii nu acționează în nume propriu, ci în numele poporului.

Adunarea Constituantă din anul 1991 a gândit moțiunea simplă ca pe un instrument de control parlamentar care face apel la loialitatea constituțională a miniștrilor, la obligația acestora de a respecta legile țării, la datoria acestora de a promova politici publice și măsuri administrative în folosul cetățenilor, la corectitudinea și responsabilitatea miniștrilor față de Binele cetățenilor țării”, a scris Robert Cazanciuc, luni pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că „este de așteptat ca un membru al Guvernului să dea dovadă nu numai de pregătire profesională în domeniul pe care îl coordonează, ci și de solide calități umane și virtuți, printre care trebuie să se afle onestitatea, corectitudinea, responsabilitatea, buna-credință, etc.”.

„Era de așteptat ca ori de câte ori este aprobată o moțiune simplă împotriva unui ministru, acesta să demisioneze, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat. Nimic nu a împiedicat un prim-ministru să revoce mandatul unui ministru împotriva căruia s-a aprobat o moțiune simplă”, a mai precizat Cazanciuc.

El acuză că prim-ministrul a încălcat spiritul Constituției.

„Deci cine încalcă spiritul Constituției în cazul unei moțiuni simple?

ministrul în cauză care nu a demisionat din funcție; prim-ministrul care nu a revocat mandatul ministrului a cărei activitate a fost criticată în moțiunea simplă aprobată; Președintele României care are prerogativa de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, ministerul fiind o astfel de autoritate”, se mai întreabă Cazanciuc.

„Prin respingerea politică a unei moțiuni simple, prin refuzul ministrului în cauză de a demisiona, prin nerevocarea ministrului pus în inferioritate de cei ce au votat moțiunea simplă, prin indiferența Președintelui României, care nu a făcut uz de drepturile sale constituționale, principiul controlului politic al Parlamentului asupra Guvernului a devenit ceva banal.

Când va exista un moment constituțional de revizuire a Constituției ori de elaborare a unei noi Constituții voi depune un amendament potrivit căruia dacă împotriva unui ministru s-au aprobat două moțiuni simple, fără ca demnitarul să demisioneze, prim-ministrul să fie obligat să îl revoce”, a conchis senatorul PSD.

Moțiunea simplă a fost adoptată cu 74 de voturi „pentru”, 43 „contra” și o abținere. Moțiunea nu atrage după sine demisia automată a ministrei Mediului. Votul a fost secret. Senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut demersul AUR, „numind-o pe Diana Buzoianu „un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care o acuză pentru gafele ei monumentale”.

Și senatorul PSD Marius Dunca a spus că PSD nu poate rămâne indiferent la incompetența Dianei Buzoianu. „Nu poți să fii ministru și să declari că nu ai nicio responsabilitate! PSD nu poate fi indiferent atunci când incompetența unui ministru pune în pericol românii. În Prahova, peste 100.000 de oameni au rămas fără apă. Nu din cauza secetei, ci din cauza indiferenței și a incompetenței. Accesul la apă potabilă nu este un detaliu administrativ. Este un drept fundamental, iar Diana Buzoianu, în calitate de ministru, a eșuat să îl protejeze. Ceea ce s-a întâmplat în Prahova reprezintă un lung șir de erori administrative și o dovadă clară că realitatea din teren a fost ignorată chiar de cei care ar fi trebuit să ia măsuri”, a scris Dunca, luni pe Facebook.

El a mai spus că votarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului este „un semnal de alarmă privind modul în care unii aleg să se comporte la nivelul Guvernului”. „Din păcate, unii miniștri înțeleg răspunderea pe care o au strict în calitate de administratori de hârtii. PSD nu poate sta indiferent și nu poate închide ochii la astfel de acțiuni ministeriale. În schimb, alegem să rămânem așa cum am fost mereu, aproape de oameni!”, a conchis social-democratul.

