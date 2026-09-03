Claudiu Manda: România nu trebuie să plătească pentru funcţia niciunui om din USR

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat joi că România nu este „scutul” USR şi nu trebuie să plătească pentru funcţia niciunui om din USR.

„Pentru ai lor niciun preţ nu pare prea mare cât timp îl plăteşte altcineva. Dar una este să-ţi calci în picioare principiile ca să-ţi salvezi preşedintele şi alta este să fii dispus să pui România la plată pentru asta. (...) Astăzi, în goana după funcţii şi privilegii, calcă în picioare exact principiile în numele cărora îi judecau pe ceilalţi. Şi sunt gata să meargă şi mai departe: să pună în joc interesul României pentru a salva funcţia unui singur om. Asta nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor”, a scris Manda pe Facebook.

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El a adăugat că cei de la USR ar trebui să înceteze să creadă că România „este o colonie pe care o conduc ei” prin oamenii lor de afară.

„Poate că ar trebui să-şi amintească şi rezultatul ultimelor alegeri parlamentare: 12%. Votul celor care au ales USR trebuie respectat. La fel şi votul celor care au ales altceva. (...) România nu este scutul USR. Şi România nu trebuie să plătească pentru funcţia niciunui om din USR. PSD a luat decizia corectă atunci când s-a despărţit de USR. Şi, cu fiecare asemenea gest, devine tot mai limpede că nu ne desparte doar o decizie politică. Ne desparte felul în care înţelegem responsabilitatea faţă de România”, a adăugat acesta.

PSD acuză USR că încearcă să determine instituțiile europene să intervină în cazul lui Dominic Fritz și susține că partidul ar urmări astfel să evite aplicarea unor sancțiuni în cazul conflictului de interese. Social-democrații afirmă că demersurile USR la nivel european reprezintă „un act iresponsabil de trădare națională”.

Purtătorul de cuvânt al USR, Christian Seidler, a declarat, pentru Digi24, că de fapt grupul Verzilor este cel care a făcut solicitarea respectivă.

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Editor : A.C.