Grindeanu acuză USR că „își trădează țara” prin rezoluția privind statul de drept în România, în Parlamentul European

Președintele PSD Sorin Grindeanu a acuzat USR că ar fi încercat, prin grupul Renew Europe din Parlamentul European, să promoveze o rezoluție privind respectarea statului de drept în România. Liderul social-democrat a susținut că demersul a eșuat și lansează critici dure la adresa USR și a lui Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu a mai spus că grupul Renew, din care face parte USR, ar fi încercat să impună în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România.

„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce”, a scris Grindeanu, joi pe Facebook.

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Potrivit liderului PSD, rezoluția ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, însă nu a fost adoptată în comisie.

„O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final”, a afirmat Grindeanu.

Atac la USR și acuzații privind „războiul politic”

Președintele PSD susține că social-democrații europeni s-au opus demersului și afirmă că inclusiv PPE și-ar fi schimbat poziția în ultimul moment.

„Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente”, a scris liderul PSD.

Grindeanu susține că o astfel de rezoluție ar fi transmis un semnal negativ investitorilor și critică USR pentru că, în opinia sa, ar folosi situația României în disputa politică internă.

„Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic”, a afirmat Grindeanu.

El mai susține că punerea sub semnul întrebării a statului de drept din România ar afecta credibilitatea țării în relația cu partenerii externi.

Critici la adresa lui Dominic Fritz

În mesajul său, liderul PSD îl menționează și pe Dominic Fritz, fără a detalia în postare cazul la care face referire.

„Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței”, a scris Grindeanu.

Liderul PSD lansează apoi acuzații la adresa USR și spune că partidul ar pune interesele politice înaintea celor ale României.

„USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele”, a adăugat Grindeanu.

În final, președintele PSD spune că partidul său va continua confruntarea politică cu USR.

„PSD se va bate cu acești trădători peste tot!”, a transmis Grindeanu, susținând că prezența acestora la putere ar afecta economia, nivelul de trai și justiția.

Editor : Ana Petrescu