Nicușor Dan a spus când va face numiri în fruntea serviciilor secrete

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că numirile la serviciile secrete le va face în momentul în care va exista o majoritate parlamentară care să susţină lucrul ăsta.

El a arătat că, pentru moment, este bucuros că a existat o majoritate parlamentară care să investească un guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă când va pune şefii la serviciile secrete.

”În momentul în care va exista o majoritate parlamentară care să susţină lucrul ăsta. Pentru moment, sunt bucuros că a existat o majoritate parlamentară care să investească un guvern”, a precizat şeful statului.

Editor : Sebastian Eduard