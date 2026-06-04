Dominic Fritz: USR va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, dar respinge orice colaborare cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz a declarat, joi, că formațiunea va discuta cu premierul desemnat Eugen Tomac, însă a reiterat că partidul nu va accepta nicio formulă de guvernare care implică PSD sau formațiuni apropiate acestuia.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a scris Fritz, joi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a subliniat că USR intră în aceste discuții cu poziții clare și limite politice bine stabilite.

„USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a adăugat acesta.

Liderul USR a afirmat că partidul susține o formulă de guvernare în care să se regăsească miniștri ai formațiunii, pe care îi consideră competenți și orientați spre reformă.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a mai spus Fritz.

Acesta a adăugat că reformele necesită asumare politică, nu doar intenții tehnocrate.

„Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, potrivit liderului USR.

La final, Dominic Fritz a făcut apel la implicarea cetățenilor în politică, invitându-i să se alăture USR.

„Pentru voi avem un link: www.usr.ro/inscriere. Intrați în politică! Să fim cât mai mulți”, a conchis el, în postarea de pe rețeaua de socializare.

Editor : Ana Petrescu