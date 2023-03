Drept la replică de la Diana Șoșoacă

Ca urmare a articolului „Ucrainenii au pus-o pe Diana Șoșoacă pe lista dușmanilor de stat”, senatoarea Diana Șoșoacă a cerut publicarea următorului drept la replică:

„Senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă, preşedintele partidului S.O.S. România, a reacţionat la includerea ei pe lista Myrotvoreț care cuprinde țintele de ucis ale statului ucrainean (https://myrotvorets.center/criminal/shoshoake-diana-jovanovich/?fbclid=IwAR0XD5rDcCi6_GyNazFL9fZTjyCd93rLz-uolDO9xAQEQaPOB_X6ozdTLc8), declarând că gestul Ucrainei arată că ”acest stat are apucături teroriste”.

”Vă dați seama cât de tare disprețuiește Ucraina România dacă își permite să amenințe cu moartea în mod oficial un senator al statului român? Cum e posibil ca România să permită un asemenea tratament din partea unei țări despre care spune că o sprijină până la capăt? Cu ce sprijină România Ucraina, cu asasinarea parlamentarilor care spun adevărul?”, a comentat senatoarea gestul Ucrainei.

Ea a arătat că, dacă i se permite Ucrainei să amenințe demnitari ai statului român și să se amestece în politica românească, ”mâine Kievul o să decidă și cui să se facă dosare penale, cine are voie sau nu să candideze și cum trebuie administrată țara, dacă nu cumva acest lucru se întâmplă deja”.

Senatoarea a mai arătat că acum statul român are ocazia să arate dacă mai există ca stat și să ia atitudine împotriva Ucrainei, sau să confirme că a devenit peste noapte vasalul Ucrainei și colonia Kievului.

”Includerea unui parlamentar român pe lista de asasinate a Ucrainei arată că această țară nu are nici o limită în a ascunde adevărul. Pentru ce mă vrea Ucraina omorâtă, pentru că am cerut pământurile românești înapoi și pentru că am luat apărarea minorității române din Ucraina? Atunci statul român să își asume că s-a desființat și că toată lumea trebuie să ceară voie la Kiev ce are voie și ce nu are voie să facă”, a mai spus senatoarea.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a precizat că amenințările de acest fel ale Ucrainei arată că România susține cu bani și cu ajutoare un stat criminal și a cerut României să își revizuiască imediat atitudinea față de Kiev ca urmare a atitudinii teroriste a Ucrainei.”