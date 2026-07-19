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Video Dungaciu (AUR), despre „sinuciderea” PSD, care practică o „incultură politică”: Dacă intră la guvernare, se alege praful de partid

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Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, îi acuză pe liderii PSD de o gravă incultură politică, în urma declaraţiilor potrivit cărora AUR ar trebui să-şi revizuiască viziunea doctrinară şi să se alinieze cu partidele guvernamentale. Dungaciu subliniază că este aberant ca, într-un stat democratic, toate partidele să aibă aceeaşi opinie, opinia „corectă”, atâta timp cât esenţa democraţiei o reprezintă pluralismul de opinii.

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În opinia liderului AUR, singura cale prin care PSD se poate salva de la dispariţie o reprezintă, paradoxal, organizarea alegerilor anticipate, conform unui comunicat al AUR.

„Recent, PSD a vorbit despre Alianţa pentru Unirea Românilor – AUR ca fiind un partid nefrecventabil, cu care nu se poate discuta, pentru că, nu-i aşa, trebuie să-şi modifice viziunea doctrinară şi politică în ceea ce priveşte unele subiecte: Uniunea Europeană, Ucraina şi aşa mai departe. Recent, un emisar al aceluiaşi partid de la Bruxelles a transmis acelaşi mesaj. Partidul AUR trebuie să se «reeduce», evident, între ghilimele, ca să se poată discuta cu el. Poziţionarea aceasta, dincolo de aroganţă – se pare că PSD-ul de astăzi a moştenit de la PSD-ul din anii ’90 doar aroganţa – arată şi o incultură politică gravă. Cum adică un partid să-şi schimbe viziunea politică pentru a putea discuta cu alte partide? Ce înseamnă democraţia, până la urmă?”, se întreabă Dungaciu.

El subliniază că democraţia înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite despre cum trebuie condusă societatea, care este direcţia societăţii, ce înseamnă binele comun şi cum toate aceste lucruri trebuie să fie realizate.

„Pentru că acele grupuri de oameni nu au opinii identice, se procedează la alegeri. Cei care obţin majoritatea vor conduce. Adică opiniile lor, viziunea lor, ideologia lor, doctrina lor vor conduce respectivul stat. Prin urmare, ideea că partidele trebuie să aibă aceeaşi opinie, opinia «corectă», aşa-zicând, este o aberaţie. Cine spune care opinie este corectă într-un stat democratic? Cine este deasupra partidelor şi ne spune ce este corect şi ce nu este corect, cum trebuie să gândească lumea?”, continuă liderul AUR.

El acuză PSD că „gândeşte după rădăcinile pe care le declară uitate, adică rădăcinile dinainte de 1989, totalitare, autoritare”, comentând că „ideea că te aşezi deasupra partidelor şi ceri partidelor să gândească într-un anumit fel înseamnă că le ceri oamenilor să gândească într-un singur fel, ceea ce este o aberaţie”.

„În al doilea rând, este paradoxal ceea ce face PSD-ul. Ba chiar comic. Pentru că ne transmite mesajul, şi transmite mesajul tuturor, că AUR este defect, că nu gândeşte precum PSD-ul, PNL-ul şi USR-ul. PSD-ul ne spune că AUR trebuie să-şi schimbe opiniile, adică să devină ca ei. Adică AUR trebuie să devină ca PSD-ul, ca UDMR-ul, ca USR-ul, ca fosta coaliţie care a guvernat. Asta ne transmite PSD-ul, ca să poată avea, spune el, o conversaţie onorabilă cu AUR”, notează prim-vicepreşedintele AUR.

În opinia sa, acest mesaj este aberant.

„Când te pregăteşti să iei guvernarea, transmiţi electoratului tău şi electoratului român că, de fapt, PSD-ul gândeşte precum PNL-ul şi precum USR-ul în ceea ce priveşte federalismul european, finanţarea Ucrainei şi continuarea războiului din Ucraina. Nu precum AUR, care nu vrea federalism, centralism european, care vrea o Europă a patriilor şi care doreşte pace în ceea ce priveşte Ucraina, nu continuarea războiului, care se pare că nu duce nicăieri. Când PSD-ul transmite un asemenea mesaj şi se pregăteşte să intre la guvernare, împreună cu UDMR, împreună cu alte cioturi din Parlament, acest mod de a face politică este cel puţin comic”, comentează liderul AUR.

El se întreabă ce se va întâmpla cu un PSD care va conduce singur, transmiţând asemenea mesaje inclusiv propriului electorat.

„Pentru că electoratul lui, din acest punct de vedere, s-ar putea să fie mult mai apropiat de AUR decât crede sau decât vrea PSD-ul…”, argumentează Dungaciu.

El susţine că „ce face PSD acum este, dincolo de incultura politică pe care o practică, aproape o sinucidere”.

„Dacă PSD-ul intră la guvernare în asemenea condiţii, se va alege praful de acest partid. Nu va mai rămâne nimic din acest partid, care se vede deja de pe acum că este lipsit de direcţie, mereu reactiv, neputincios în a fixa agenda publică, întotdeauna în urma dezbaterilor politico-publice, incoerent, de aici şi mesajele diferite pe care le transmite de cele mai multe ori. Din acest punct de vedere, oricât ar părea de paradoxal, singura şansă ca PSD-ul să mai rămână în picioare, atât cât va mai rămâne în picioare, sunt alegerile anticipate. Doar alegerile anticipate vor mai salva ceva din acest partid. Acesta este paradoxul.

Dacă PSD-ul evită alegerile anticipate şi intră la guvernare în condiţiile pe care le-am spus mai sus, se va alege praful de acest partid. Poate că aşa trebuie să se întâmple. Poate că aşa îi este dat acestui partid să sfârşească în momentul în care are guvernarea şi funcţia de premier, dacă este cazul. Poate că acest partid trebuie să iasă din istorie, pentru că a dominat prea mult şi de prea multe ori politica românească. Dar dacă PSD-ul va ieşi din istorie, va fi, cu siguranţă, vina actualilor conducători. Şi dacă PSD-ul va dispărea, evident că noi vom fi ultimii care vom regreta acest lucru. Doar constatăm ceea ce se întâmplă în viaţa politică românească”, conchide prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu.

Editor : B.E.

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