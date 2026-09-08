Petrişor Peiu: Guvernele Ciolacu şi Bolojan au adus recesiune, inflaţie şi cea mai gravă criză economică de după aderarea ţării la UE

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză guvernele Ciolacu şi Bolojan că au transformat România în „bolnavul economic al Europei” şi au împins ţara în cea mai gravă criză economică de după aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentarul avertizează că România este prinsă în stagflaţie, cu doar trei trimestre de creştere economică din ultimele zece şi cu cea mai mare inflaţie din Europa, şi susţine că ţara nu poate fi scoasă din criză de aceiaşi oameni care au provocat-o.

„România a ajuns, oameni buni, bolnavul economic al Europei. Suntem singurii care suferim de o boală extrem de gravă, care se numeşte stagflaţie. Adică avem, începând cu 2024, un fenomen de recesiune şi stagnare. Adică, în ultimele 10 trimestre, în cei doi ani şi jumătate, avem patru trimestre de scădere economică, trei trimestre de recesiune, de stagnare şi încă trei trimestre, doar trei trimestre de creştere economică, fix acele trimestre în care au avut loc alegeri, în 2024 şi 2025. Avem, în acelaşi timp, cea mai mare inflaţie din Europa, cea mai mare creştere a preţurilor la raft. A fost 10%, a coborât spre 8% în această vară şi a început din nou să crească, alimentată de creşterea preţurilor la energie”, arată Petrişor Peiu într-o postare pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR precizează că am avut o criză energetică în această vară, criză care se repetă an de an, de câte ori consumul se duce la cote normale pentru perioade de vară călduroasă sau pentru perioade de iarnă friguroasă.

„Este această stagflaţie cea mai gravă criză economică pe care România o traversează după intrarea în Uniunea Europeană. De ce este cea mai gravă? Pentru că este foarte lungă şi pentru că nu poate să iasă cu uşurinţă din această criză. În orice caz, nu poate să iasă din această criză având la conducere guvernul care a băgat ţara în această criză, Guvernul Ciolacu, continuat cu Guvernul Bolojan. Aceste două guverne au adus recesiune combinată cu inflaţie”, subliniază Peiu.

Senatorul AUR mai afirmă că boală economică gravă, care a început să ne erodeze economia încet, încet şi din care nu vom ieşi decât foarte, foarte greu.

„Oameni buni, este vremea să înţelegem în ce situaţie ne-au adus guvernele Ciolacu şi Bolojan şi să înţelegem că nu vom putea să ieşim din această criză tot cu Ciolacii şi Bolojanii la putere.”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Editor : A.C.