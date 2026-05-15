„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un proiect cu eoliene, în biroul procurorului Gigi Ștefan (stenograme)

Din ancheta în care procurorul Gigi Valentin Ștefan este acuzat, printre altele, de trafic de influență, luare de mită sau abuz în serviciu, reiese modul în care pot fi puse în practică proiecte în domeniul energiei, în momentul în care există relații, în special în sfera politică. Procurorii l-au interceptat pe Gigi Ștefan în timp ce discuta despre „un proiect cu eoliene” cu un consilier județean de la PSD, discuții din care reies detalii despre cum decurg întâlnirile în astfel de contexte.

Potrivit unor surse judiciare, Gigi-Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (2016-2024), în prezent procuror-general adjunct al acestui parchet, dar și Teodor Niță, ar fi intervenit, în schimbul unor sume de bani care ajungeau până la 60.000 de euro sau alte cadouri, pentru a ajuta diverse persoane să scape de dosare penale și numai.

CITEȘTE ȘI: Intervenții în dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor (surse)

În acest context, anchetatorii au documentat mai multe discuții purtate de un fost vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, actual consilier județean, afiliat PSD, Dumitru Daniel Learciu, cu procurorul Gigi Valentin Ștefan pe tema dezvoltării unui proiect cu eoliene în sud-estul țării. Discuțiile erau purtate în biroul procurorului, din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în anul 2025, Dumitru Daniel Learciu era și președinte al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Procuror, despre o persoană care a refuzat să comită o ilegalitate: „E bătută în cap”

Discuțiile dintre cei doi au fost interceptate, potrivit surselor Digi24.ro, între februarie și aprilie 2026. Din stenogramele depuse la dosar reiese că aceștia discutau despre modul în care Learciu putea ajunge la mai multe persoane cu funcții de decizie în domeniul energiei, dar și cu funcții politice importante.

Potrivit surselor judiciare, Daniel Learciu, într-una din întâlnirile din biroul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ar fi pus direct într-un dulap o sumă de bani. „Am zis să nu înceapă săptămâna…”, i-ar fi transmis Learciu procurorului, imediat după ce i-ar fi pus banii în dulap.

Este important de menționat că Daniel Learciu a mai apelat la Gigi Valentin Ștefan să îl ajute, pe de-o parte, cu recuperarea unui carnet de conducere, dar și cu transferul unei polițiste la Consiliul Județean Constanța, printre altele.

O astfel de discuție arată cum Learciu, cu ajutorul unui primar și al unui om de afaceri influent în județ, a ajuns în audiență la directoarea Electrica Distribuție, Mihaela Suciu.

Learciu a fost interceptat de procurori pe 25 februarie cum îi explica lui Gigi Valentin Ștefan că, alături de o altă persoană, neidentificată, i-a cerut Mihaelei Suciu să îi spună unde ar putea să pună în practică ideea proiectului cu eoliene, adică unde se pot racorda pe o suprafață mai mare de teren la rețeaua electrică.

Însă tot Learciu i-a mai spus procurorului Gigi Valentin Ștefan că Mihaela Suciu i-a refuzat, motivând că este ilegală solicitarea acestora.

„Learciu îi redă lui Gigi Valentin Ștefan ce i-a spus persoana respectivă Mihaelei Suciu: Proiectul ăsta, ăsta, ăsta. Dar mi-ar trebui să știu unde să mă injectez, sau nu mai știu cum a zis, unde să facă injecția, ce vorbeau ei tehnic. Și aia: Dumneata îmi ceri niște ilegalități. Păi, cum adică să îți spun eu ție unde să…unde e loc liber? Și eu am zis: Stați, doamnă…N-are nimeni nicio intenție, nici prin cap nu i-a trecut băiatului, prietenului meu. Domnul a venit aici că vrea să facă totul corect, legal…

Răspunsul lui Ștefan Gigi Valentin: E bătută în cap”

Intervenții la ANRE și la Consilii Județene

Potrivit surselor judiciare, după ce Gigi Valentin Ștefan și Daniel Learciu au stabilit că nu vor primi ajutor din partea Mihaelei Suciu, aceștia au hotărât că vor încerca să ajungă, prin intermediari, la președintele ANRE, George Niculescu.

„Learciu, către procurorul Valentin Gigi Ștefan: Gata! Dar mergem la Florin (n.r. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi), neapărat să mergem, pentru că… Dar cum facem cu ăsta, cu..Aștept să… cu ăsta, cu Niculescu….președintele ANRE, nu are …să-i ceară o hârtie, o adresă… Unde îl racordăm? Am ajuns să ne împotmolim în chestia asta? Unde să mă duc? Am plătit la Galați, deci, în județul Galați avem loc.

Procurorul Valentin Gigi Ștefan: Da.

(....)Learciu: …să nu-i fi stricat și relația cu ăsta. Adică măcar să-l salvăm pe băiat, să găsim o variantă cu ăla, să se ducă la Consiliul Județean, acolo tot el și să-i spună, să ajungă la președinte, să-i spună: Domne, uite, să rămâneți în continuare, te apreciez, te…”

Ulterior, pe 9 martie, procurorii i-au interceptat încă o dată pe Daniel Learciu și Valentin Gigi Ștefan vorbind despre proiectul de eoliene și intervențiile pe care le aveau în vedere la nivelul Consiliului Județean Constanța.

De data asta, cei doi voiau să obțină, prin Florin Mitroi (președintele CJ Constanța), o întâlnire cu șeful Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, potrivit surselor judiciare. Aceleași surse au explicat pentru Digi24.ro că ar fi obținut promisiunea că șeful ANRE îi va ajuta, însă e nevoie de „o hârtie” care să conțină mai multe informații.

Întâlnirea cu șeful Consiliului Județean Galați ar fi fost facilitată, însă, de președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, prin intermediul unui alt primar de comună din Constanța.

„Daniel Learcu, către procurorul Gigi Ștefan: Am vorbit azi cu Horia Teodorescu, mi-a zis: Te duci azi, acum pleci și te întâlnești cu ăla sau rămâne pe vineri? Bine, nu pot să plec acum la Galați (...) și a rămas pentru vineri dimineață să mă duc la Galați (...) M-am întâlnit iarăși cu George Niculescu, iar am reiterat toată chestiunea, a zis: Bă, aștept să îmi trimiteți hârtie. Nu poate să trimită cererea de aviz de principiu până nu are informațiile”

O săptămână mai târziu, pe 16 martie, Dumitru Learciu a fost iar interceptat în timp ce vorbea cu procurorul Gigi Valentin Ștefan și îi transmitea detaliile întâlnirii cu șeful Consiliului Județean Galați.

„Dumitru Learciu, către Gigi Valentin Ștefan, redând discuția cu președintele CJ Galați: Cinci sute de mii de euro fiecare primărie poate să acceseze, cu titlu gratuit, fără cofinanțare, fără nimic. Perfect. Și-a notat tot. Zic, domne, băiatul ăsta, este asociat cu niște americani și vrea să construiască un parc fotovoltaic cu stocare de baterii, proiectul e foarte mare, zic, 20 de milioane de euro. Și nu poate să facă în blanc, ar vrea, dacă se poate să aibă o informație de la…corect, legal (...) și el a zis acum, nu mai am nevoie de nimic, nici de acord de principiu, nici de nimic. Adică, știu exact unde le pun ca să facă proiectele.

Răspunsul lui Gigi Valentin Ștefan: Perfect”

Discuțiile dintre cei doi pe tema proiect de eoliene au continuat, însă din ancheta în care procurorul Gigi Valentin Ștefan a fost reținut nu reiese dacă a existat o finalitate a proiectului cu eoliene.

Editor : Matthew Garvey