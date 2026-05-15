De la anchete penale deschise pentru a obține contracte sau terenuri, la intervenții în dosare penale deschise de alți procurori sau discuții cu afaceriști interesați să aibă întâlniri cu președinți de consilii județene, sunt doar câteva exemple generice care descriu activitatea celor doi procurori constănțeni reținuți de Parchetul General, Gigi-Valentin Ștefan și Teodor Niță. Surse Digi24.ro au relatat, în detaliu, motivele pentru care cei doi, care ar fi trebuit să vegheze asupra respectării legii, se află, în prezent, într-o situație complet opusă.

Potrivit unor surse judiciare, Gigi-Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța (2016-2024), în prezent procuror-general adjunct al acestui parchet, dar și Teodor Niță, ar fi intervenit, în schimbul unor sume de bani care ajungeau până la 60.000 de euro sau alte cadouri, pentru a ajuta diverse persoane să scape de dosare penale și nu numai.

Reamintim că, la percheziții, anchetatorii au găsit peste 100.000 de euro, cash, în biroul și mașina lui Gigi-Valentin Ștefan.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore de Parchetul General, cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzați de infracțiuni precum abuz în serviciu sau trafic de influență.

Potrivit surselor Digi24.ro, cei doi procurori s-ar fi ocupat, generic, cu: urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, demersuri pentru a urgenta redobândirea unor permise de conducere, transferuri între instituții, sprijinirea unor afaceri sau facilitarea unor contracte.

Contracte și terenuri obținute prin deschiderea unor dosare penale

În dosarul în care cei doi au fost reținuți, Parchetul General ar fi documentat peste 20 de astfel de cazuri care îi implică pe cei Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță și care au avut loc între 2019 și 2025.

Sursele consultate de Digi24.ro au relatat că un astfel de exemplu vizează dosarul primarului din Medgidia, caz în care există indicii că ar fi fost cerută suma de 200.000 de euro pentru condamnare cu suspendare, în caz contrar fiind amenințat cu condamnarea cu executare. Pentru că a refuzat să ofere acești bani, susțin sursele Digi24.ro, primarul a primit o condamnare cu executare.

Un alt exemplu în care este implicat Teodor Niță este legat de un dosar penal deschis pe numele unui vecin al soției sale, potrivit surselor Digi24.ro. Dosarul ar fi fost deschis exclusiv pentru a-l presa pe om în așa fel încât familia procurorului să obțină terenul persoanei respective.

Alte două cazuri date ca exemplu de susele Digi24.ro:

Primul astfel de caz vizează un dosar deschis care ar fi avut scopul de a-i face pe reprezentanții unei companii să încheie un contract de un milion de euro anual cu o altă companie deținută de fosta soție a procurorului Gigi-Valentin Ștefan. După ce ar fi încheiat contractul, dosarul ar fi fost clasat.

Al doilea astfel de caz vizează un dosar penal prin care procurorul Teodor Niță l-ar fi presat pe șeful ABA Dobrogea Litoral să nu prelungească contractele de închierere cu 76 de operatori de plajă din zona Năvodari. În schimb, Niță l-ar fi presat, potrivit surselor Digi24.ro, să încheie contracte cu persoane interpuse de cei doi procurori.

Gigi-Valentin Ștefan ar fi fost mai preocupat de relații și bani decât de activitatea de procuror

Strict în cazul lui Gigi-Valentin Ștefan, sursele Digi24.ro arată că acesta, în perioada în care a fost procuror-general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ar fi fost preocupat mai degrabă să își construiască relații, capacitatea de a influența decizii judiciare sau administrative și să se îmbogățească.

La el ar fi apelat diverși oameni să le rezolve, în schimbul unor bani sau, în alte cazuri, alimente sau băuturi, problemele, de la nevoia de a obține mai repede carnetul de conducere ridicat de polițiști la nevoia de a fi transferați în alte instituții.

Anchetatorii care lucrează la acest dosar l-ar fi surprins în timp ce discuta constant despre diverse întâlniri pe un afacerist le-ar fi avut cu președinți de Consilii Județene, cum ar fi cei din Constanța sau Galați, dar și despre intervenții la șeful ANRE, pentru dezvoltarea unui proiect în domeniul energiei, au mai relatat surse judiciare pentru Digi24.ro.

În plus, Gigi Valentin Ștefan ar fi primit 60.000 de euro de la o persoană, cu promisiunea că va interveni pe lângă judecători de la Curtea de Apel București sau Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și la procurorul care ancheta această persoană, pentru a-i rezolva problemele din justiție.

Surse judiciare au mai arătat că Gigi Valentin Ștefan ar fi fost abordat inclusiv de fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, cu scopul de a-i urgenta o plângere penală ce are ca obiect transferul său la OPC Ialomița.

Despre Teodor Niță, sursele judiciare au explicat, concret, că acesta ar fi făcut presiuni pe reprezentanți ai ISC și ISU Constanța, în așa fel încât să nu închidă afacerea unui apropiat al său, afacere care nu respecta măsurile de securitate la incendiu.

Cei doi procurori, au mai subliniat sursele judiciare consultate de Digi24.ro, colaborau și cu doi polițiști, dar și cu mai mulți avocați apropiați.

Editor : Matthew Garvey