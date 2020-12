Eugen Tomac a demisionat de la conducerea PMP: Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația în care se află partidul

Eugen Tomac și-a depus demisia din funcția de președinte al PMP, după ce partidul nu a reușit să atingă pragul electoral și nu va intra în Parlament.

Eugen Tomac și-a anunțat demisia printr-o declarație publică făcută miercuri dimineață: „Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor români care în condiții de criză de sănătate s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc din suflet celor care au votat pentru PMP, știm că pentru dumneavoastră a însemnat enorm acest gest pe care l-ați făcut. Considerăm că în democrație este absolut esențial să privim cu realism spre realitate... În mod clar am obținut un rezultat bun, în condițiile date. Ne-am fi dorit să fie mult mai mare. Din ultimele rezultate rezultă că avem un scor de 4.94 și pentru că PMP a avut membri în toate secțiile de vot din țară, iar acolo unde avem zero voturi sau avem colegi care nu se regăsesc, deși au votat cu PMP am formulat contestații, avem peste 1900 de contestații.

Prin urmare, pentru că-mi asum acest rezultat, mi-am depus demisia din funcția de președintele al PMP și colegul meu Marius Pașcan va prelua interimatul. În cel mai scurt timp vom organiza un Congres”, a declarat Eugen Tomac.

Fostul președinte al PMP a declarat, în direct, la Digi24: „Trebuie cineva să-și asume responsabilitatea pentru situația în care se află PMP. Am decis să-mi depun demisia, ca să existe un responsabil... Din punct de vedere politic, sunt în situația în care trebuie să le ofer colegilor o explicație. Voi rămâne un om implicat în garda publică”.

