Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții în România

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, avertizează că „ruperea Coaliției de guvernare poate avea urmări crâncene pentru economia României”, având în vedere criza petrolului, deficitul uriaș al țării, dar și riscul de a pierde bani din PNRR. „Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții”, subliniază economistul.

Rădulescu a explicat de ce o criză politică în acest moment „poate avea urmări crâncene pentru economia României”, care se vor „resimti mulți ani de aici înainte”.

„1. Situația internațională rămâne pe muchie de cuțit, chiar dacă prețul petrolului a coborât, deocamdată, sub 100 de dolari pe baril. Această situație, singură, e de natură să tensioneze piețele financiare, ceea ce se traduce prin scumpirea creditului, mai ales pentru țările cele mai vulnerabile.

2. Deficitul bugetar al țării este încă uriaș, chiar dacă a mai coborât de la nivelul de 9,3% din PIB, unde l-a dus iresponsabilitatea extremă a guvernului Ciolacu. Continuarea reformelor este imperios necesară, chiar dacă acestea ajung la reduceri de personal în sectorul public și la restructurarea întreprinderilor de stat cu pierderi. Dacă aceste reforme se opresc, atingerea în acest an a deficitului de 6,2% din PIB, aprobat de parlament, devine problematică, ca și continuarea finanțării deficitului de către piața financiară, internă și internațională.

3. Mai avem doar câteva luni în care statul român să adopte măsurile care să deblocheze cele 10 miliarde de euro, rămase din PNRR. Bani pentru care țara noastră nu ar trebui să plătească nimic; ar trebui doar să amelioreze funcționarea economei și să ducă la bun sfârșit proiecte în derulare – tot spre binele societății românești”, a scris consilierul guvernatorului BNR într-un articol pe platforma Republica.ro.

Eugen Rădulescu mai spune că PSD nu are nimci de câștigat în urma deciziei de a rupe Coaliția.

„Nu am idee ce calcule de partid și-o fi făcut PSD. Ce știu este că ar fi putut găsi cu greu un moment mai nenorocit pentru a risca un haos de proporții în economia țării. Iar eu chiar nu văd scenariul în care cei care au decis așa ceva să aibă de câștigat din decizia asta. Dar, încă o dată, dacă riscurile economice îmi sunt destul de clare, este posibil ca eu să nu înțeleg deloc partea politică a deciziei”, a mai afirmat economistul.

Miniștrii social-democrați au demisionat astăzi din Guvern, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat ulterior cine va ocupa locurile rămase vacante. Propunerile sunt următoarele:

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul de Interne

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

Ministerul Transporturilor – vicepremierul Radu Miruță, ministru al Apărării

Iar portofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

Între timp, președintele Nicușor Dan a declarat că nu a primit oficial demisiile miniştrilor PSD, precizând că ştie ce s-a întâmplat azi și „le aşteaptă”.

„Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem”, a spus el, potrivit Administrației Prezidențiale.

Întrebat dacă va mai chema partidele la consultări, șeful statului a spus că „sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”.

