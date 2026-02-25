AUR a depus în Parlament un proiect pentru alegerea primarilor și șefilor de CJ în 2 tururi: „Actualul sistem limitează legitimitatea”

AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi, readucând în prim-plan o temă care a generat tensiuni politice majore în ultimii ani. În 2020, Guvernul condus de Ludovic Orban și-a asumat răspunderea pe un proiect similar, însă a fost demis ulterior prin moțiune de cenzură. Inițiativa este susținută și de actualul edil general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care a pledat public pentru revenirea la două tururi, invocând nevoia unei legitimități și autorități sporite pentru primari.

Propunerea legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători, arată comunicatul de presă al AUR.

Inițiatorii susțin că actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”, conform expunerii de motive a proiectului de lege.

Scrutinul în două tururi pentru alegerile locale nu reprezintă o noutate în politica românească, întrucât acest sistem a funcționat până în anul 2012.

Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”, potrivit expunerii de motive a inițiativei legislative.

Potrivit expunerii de motive a proiectului AUR, „revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală”.

În 2016, PMP a depus în Parlament un proiect privind alegerea primarilor în două tururi. Pe 21 iunie 2020, Camera Deputaților a respins inițiativa legislativă a PMP care modifica în acest sens articolul 101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

În perioada Guvernului condus de Ludovic Orban, alianța USR-PLUS de la acea vreme îi solicita acestuia organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin. Alianța îi reamintea lui Orban că în acordul semnat de PNL și USR pentru susținerea Executivului era stipulată și modificarea legislației electorale pentru revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii județene prin vot în două tururi.

Pe 29 ianuarie 2020, Cabinetul Orban și-a asumat răspunderea, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, pentru alegerea primarilor în două tururi. Pe 5 februarie 2020, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la învestirea în funcție.

Pe 4 mai 2022, senatorul USR Marius Bodea, care este parlamentar și în actuala legislatură, acuza PNL, PSD și UDMR că sunt „groparii alegerilor primarilor în două tururi de scrutin”.

După ce a fost ales edil general al Capitalei Ciprian Ciucu a recunoscut că legimitatea sa este fragilă și a afirmat că alegerea primarilor trebuie să revină la sistemul celor două tururi de scrutin. „Nu am mandat din partea partididului, dar eu ca primar general voi milita pentru două tururi, inclusiv în coaliție și în PNL. Voi aduce toate argumentele posibile. De ce? E foarte important să avem primari cu legitimitate, să avem primari cu autoritate. Autoritatea vine din legimitate, în sensul că sunt proiecte care trebuie să fie implementate”, a precizat Ciucu, pentru Digi24, pe 8 decembrie 2025.

