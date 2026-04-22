Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate

În România, respectarea normelor privind echiparea autovehiculelor nu reprezintă doar o recomandare, ci o obligație legală strict reglementată. Printre dotările esențiale pe care orice șofer trebuie să le dețină la bord se numără trusa medicală și extinctorul, necesare în timpul circulației pe drumurile publice. Lipsa acestor echipamente ori utilizarea unora expirate sau neconforme poate atrage sancțiuni contravenționale aplicate de Poliția Română, dar și consecințe grave în cazul unor situații de urgență.

Cadrul legal care reglementează aceste obligații este prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și de Regulamentul de aplicare aprobat prin HG nr. 1391/2006.

Echipamente auto obligatorii

„Potrivit legislației rutiere în vigoare (art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate.

Echipamente simple, dar esențiale pentru siguranța și protecția tuturor participanților la trafic

„Dotarea minimă a unui autovehicul nu ține doar de respectarea legii, ci de protejarea vieții. Astfel, echipamentele esențiale precum trusa de prim ajutor, stingătorul și triunghiurile reflectorizante permit intervenția rapidă în primele momente ale unei situații critice și previn accidentele suplimentare. Acestea sunt echipamente simple, dar esențiale pentru siguranța și protecția tuturor participanților la trafic.”, a declarat pentru Digi24.ro Alexandru Popa, comisar-șef de poliție din cadrul Direcției Rutiere

Triunghiuri reflectorizante omologate

Un autovehicul trebuie să fie dotat cu două triunghiuri reflectorizante, necesare în cazul opririlor de urgență sau al unor defecțiuni tehnice. Acestea au rolul de a semnaliza prezența mașinii pe carosabil și de a crește vizibilitatea, diminuând riscul producerii unor accidente. Un triunghi de presemnalizare omologat internaţional poate fi recunoscut după marcă de omologare, reprezentată de litera E şi codul ţării care a acordat omologarea încadrate într-un cerc, precum şi o serie de identificare, potrivit Registrului Auto Român (RAR).

Triunghiurile de presemnalizare auto sunt reglementate de Regulamentul nr.27 CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite).

Extinctor/Stingător de incendiu

Toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie dotate cu un extinctor auto omologat, care să fie verificat și întreținut periodic, asigurând astfel funcționarea corectă în eventualitatea unui incendiu.

În România stingătoarele sunt reglementate de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Trusă sanitară auto

Este recomandat ca fiecare șofer să dețină în autoturism o tursă de prim ajutor. Aceasta trebuie să fie echipată cu articole esențiale pentru acordarea rapidă a îngrijirilor în caz de accidentare precum: soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază și alte obiecte utile pentru tratarea rănilor minore, cum ar fi vată medicinală, mănuși de unică folosință sau bandă adezivă.

Potrivit Ordinului Ministerului, trusa medicală auto trebuie să conțină și un dispozitiv intermediar de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională sau filtru, dar și ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trusei sanitare auto trebuie să fie rigida, realizată din material plastic rezistent la soc.

În România, trusele sanitare auto sunt reglementate de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.623/1999.

Anvelopele de iarnă, obligatorii în funcție de condițiile meteo

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”.

Valabilitatea echipamentelor auto obligatorii

Valabilitatea echipamentelor auto obligatorii este un aspect esențial pe care șoferii trebuie să îl aibă în vedere, nu doar pentru a evita sancțiunile, ci și pentru a asigura intervenția eficientă în situații de urgență.

Trusa medicală are, în general, un termen de valabilitate cuprins între 2 și 5 ani, în funcție de producător, acesta fiind inscripționat pe ambalaj. După expirare, conținutul nu mai este considerat sigur pentru utilizare, motiv pentru care trebuie înlocuit integral.

În cazul extinctorului, valabilitatea este, de regulă, de aproximativ 5 ani, însă acesta trebuie verificat periodic, conform indicațiilor producătorului. De asemenea, este obligatorie efectuarea unor revizii tehnice la intervale stabilite, pentru a garanta funcționarea corespunzătoare.

Triunghiurile reflectorizante sunt considerate echipamente neconsumabile, deci nu au o dată de expirare inscripționată. Obligația legală este ca acestea să fie omologate și în stare bună de utilizare (reflectorizante, vizibile, intacte)

Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu echipamente auto lipsă sau expirate

Nerespectarea obligației de a avea în autoturism trusă medicală și extinctor valabile este sancționată cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni. Concret, șoferii pot primi între 4 și 5 puncte de amendă, în condițiile în care, în prezent, valoarea unui punct este de 202,5 lei. Astfel, amenzile aplicate se încadrează între 810 lei și 1.012,5 lei.

Situația s-ar putea modifica însă începând cu a doua jumătate a anului 2026, când este posibilă majorarea valorii punctului de amendă, în funcție de evoluția salariului minim brut pe economie. În acest scenariu, sancțiunile ar putea crește proporțional, depășind pragul de 1.000 de lei și apropiindu-se sau chiar depășind 1.200 de lei pentru aceeași abatere.

„Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă.”, a explicat pentru Digi24.ro Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române

