Oana Gheorghiu a reacționat după ce Lia Olguța Vasilescu a atacat-o pentru intenția de a lista la bursă unele companii de stat. În timpul evenimentului PSD de luni, primarul Craiovei a transmis că Gheorghiu nu are experiența necesară pentru că nu a condus „nici măcar un coteț de curci”. „E o disperare de a nu pierde beneficii”, a fost răspunsul vicepremierului.

„Nu vreau să cobor la acest nivel”

„În primul rând, nu a condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar. Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup.

De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta... Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult. După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile DIGI24.ro.

„Își trăgea 5.000 de euro/ lună din donații”

Reacția vine după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a atacat-o în timpul ședinței PSD de luni pentru intenția de a lista unele companii de stat la bursă.

„Vine doamna vicepremier care n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci și care are o singură experiență, aceea că își trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donațiile pentru copiii cu cancer”, a declarat social-democrata.

În replică, Oana Gheorghiu a precizat că nu crede că Olguța Vasilescu „face voluntariat la primărie și nu a făcut niciunde într-o funcție publică”,

„Singurul lucru pe care îl poate spune lumea despre mine este că am avut un salariu, pentru că sunt convinsă că s-au străduit foarte mult să găsească ceva. Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează”, a mai declarat aceasta.

Gheorghiu: „E o disperare de a nu pierde beneficii”

„Eu nu cred că a deranjat lista (companiilor de stat care pot fi listate la bursă n.red). Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele.

Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani”, a mai precizat vicepremierul Gheorghiu.

