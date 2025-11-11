Tesla a pierdut doi manageri de top în doar o zi. Unul dintre ei este șeful de program din spatele celei mai de succes mașini electrice a companiei. Plecările ridică însă semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii Tesla, pe măsură ce producătorul auto se orientează către inteligența artificială și roboți.

Emmanuel Lamacchia, managerul de proiect proiect pentru Modelul Y, mașina cu cele mai mari vânzări a Tesla, a anunțat că părăsește producătorul auto. El s-a alăturat producătorului auto în 2018, după ce anterior a lucrat pentru Rolls-Royce. În ultimii patru ani a supervizat programul Model Y, gestionând producția și lansarea internațională a acestuia în mai multe fabrici.

Vestea a venit la doar câteva ore după ce și Siddhant Awasthi, șeful programului Cybertruck, a comunicat că pleacă din companie. Acesta și-a început cariera la Tesla ca stagiar în urmă cu opt ani și a jucat un rol-cheie în lansarea pe piață a pickup-ului din oțel inoxidabil, iar recent a preluat programul Model 3.

Retragerile lor continuă valul de plecări ale unor manageri de top din programele de inginerie și vehicule ale Tesla. În ultimul an compania a pierdut mai multe personalități de prim rang, inclusiv Daniel Ho, care superviza toate programele de vehicule ale Tesla și căruia i se atribuie lansarea Modelului 3, și David Zhang, care a gestionat liniile Model S și X.

Plecările vin în contextul în care Tesla își mută atenția către condusul autonom și platformele de generație următoare, cum ar fi robotaxi-urile.

Analiștii spun că mișcarea reflectă atât schimbări strategice, cât și tensiuni interne în urma anilor de expansiune rapidă.

Tesla a raportat livrări-record în trimestrul al treilea, impulsionate de cumpărătorii americani care au dorit să beneficieze de creditul fiscal federal de 7.500 de dolari înainte de expirarea sa la 30 septembrie. Totuşi, analiştii avertizează că trimestrul al patrulea ar putea aduce o scădere accentuată a vânzărilor, pe măsură ce stimulentele pentru achiziţia de vehicule electrice sunt eliminate.

