Europarlamentar: "Somez Guvernul României să înceteze orice tentativă de sabotare a candidatului român"

"Acum, Consiliul Uniunii Europene trebuie să își stabilească poziția. E foarte important de știut că, în timp ce Parlamentul European are o poziție politică votată, Consiliul nu are o poziție. Săptămâna trecută a avut loc un vot intermediar în cadrul Consiliului, dar el nu se compară cu greutatea votului din Parlamentul European", explică europarlamentarulo Siegfried Mureşan, care somează totodată Executivul de la Bucureşti să renunţe la manevrele de sabotare a şanselor Laurei Codruţa Kovesi, în cursa pentru şefia Parchetului European.

Postarea integrală a europarlamentarului liberal Siegfried Mureşan:

"Ce urmează acum în procedura de selecție a Procurorului Șef European:

Audierea și votul care au avut loc ieri și astăzi în Parlamentul European sunt de departe cea mai importantă etapă în cadrul procesului de selecție a Procurorului Șef European din următoarele motive:

1.audierea a fost publică și a fost urmărită live de sute de mii de cetățeni;

2.doamna Kövesi a răspuns convingător și precis la toate întrebările;

3.votul din Comisiile CONT și LIBE a fost democratic, transparent, iar presa a avut acces chiar și la numărătoarea voturilor.

Aceste lucruri demonstrează importanța foarte mare a victoriei din Parlamentul European.

În plus, comitetul de selecție format din 12 experți internaționali independenți au ales-o pe Laura Codruța Kövesi tot pe primul loc. Până acum au fost 2 etape, iar candidatul român le-a câștigat pe amândouă.

Acum, Consiliul Uniunii Europene trebuie să își stabilească poziția. E foarte important de știut că, în timp ce Parlamentul European are o poziție politică votată, Consiliul nu are o poziție. Săptămâna trecută a avut loc un vot intermediar în cadrul Consiliului, dar el nu se compară cu greutatea votului din Parlamentul European.

Consiliul trebuie să țină cont de votul din Parlament. Cer Consiliului UE să o confirme cât mai rapid pe doamna Kövesi în poziția de Procuror Șef European.

Somez Guvernul României să înceteze orice tentativă de sabotare a candidatului român."

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,