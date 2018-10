Europarlamentar: Dăncilă era izolată în PE, fugea de toți posibilii parteneri de discuție. Dacă nu vorbești nicio limbă străină, esti izolat

Europarlamentrul Siegfried Mureșan a declarat, miercuri, în plenul Parlamentului European că poporul român protestează pentru valorile UE, iar răspunsul uniunii trebuie să fie convingător. Infractorii fac legile în România, care sunt bune pentru ei, nu pentru oameni, precizează europarlamentarul.



„De doi ani, poporul român se manifestă în stradă pentru valori ale Uniunii Europene. Oamenii cer justiție, dreptate, stat de drept și bună guvernare. Oamenii ies în stradă împreună cu drapelul Uniunii Europene și întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru noi. Iar răspunsul nostru trebuie să fie convingător, trebuie să fim alături de poporul român, să apărăm valorile europene, modul de viață european - asta vrea poporul român, asta trebuie să facem noi. Suntem alături de poporul român.

Oamenii protestează și împotriva unui guvern condus de Liviu Dragnea, un infractor condamnat de mai multe ori. Iar când infractorii fac legi, legile sunt bune pentru infractori, nu pentru oameni. Dumneavoastră, domnule Timmermans, Comisia Europeană, noi, Parlamentul European, suntem alături de popor, apărăm valorile europene și buna guvernare”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureşan, în plenul Parlamentului European.

Siegfried Mureșan a precizat într-un interviu acordat Digi24 că România are nevoie de un guvern capabil să facă față la nivel european și a menționat că Viorica Dăncilă a fost izolată în Parlamentul European.

„Această retorică anti-europeană va aduce pierderi guvernului Dăncila și am văzut astăzi la Viorica și la echipa ei cu care a venit o echipă retrogradată din Teleorman care vrea să joace o finală de Liga Campionilor. Au eșuat si vor eșua în continuare daca nu își vor schimba atitudinea, de aceea spun foarte clar că România are nevoie de un guvern capabil să facă față la nivel european.

În primul rând, am văzut un premier izolat care fugea de toti posibilii parteneri de discuție din sala de plen. Când ajungi în plenul Parlamentului European, în mod norml lumea te abordează. Te abordează în limba Engleză, în Franceză, în Germană. Dacă nu esti capabil să discuți, dacă nu vorbești nicio limbă străină, esti izolat.

Am văzut astăzi un premier izolat care a fost aplaudat doar de europarlamentarii PSD de niciun alt social-democrat european. Deci trebuie spus foarte clar, singurul apărător al lui Liviu Dragnea la Bruxelles a rămas Viorica Dăncilă și grupul PSD. În rest, socialiștii europeni au inteles ca în România, dacă un infractor vrea să modifice legi ale justiției, acele legi vor fi pe placul infractorilor și nu pe placul oamenilor cinstiți”, explică europarlamentarul român.



„Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, a spus foarte clar, mingea e în terenul Romaniei. Aveti grija că legile justiției să nu intre în vigoare nerespectând recomandările comisiei de la Veneția. Și anume, experți din toate statele mmembre ale UE au spus foarte clar. Independența judecătorilor și a procurorilor este pusă în pericol prin modificările legilor justiției. Slabirea CSM, inspecția judiciara, libertatea de exprimare a procurorilor și judecătorilor, toate acestea trebuie reconsiderate”, adaugă Siegfried Mureșan.

