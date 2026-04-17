Ucraina îi răspunde lui Trump: „Avem cărți” în negocierile de pace. Ce plan are Kievul și ce refuză categoric în fața Rusiei

Kievul susține că are „cărți” în negocierile de pace cu Rusia, contrazicând afirmațiile președintelui american Donald Trump, și afirmă că își menține pozițiile-cheie, inclusiv refuzul de a-și retrage trupele din Donbas sau de a recunoaște teritoriile ocupate. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, spune că vede și o oportunitate de a avansa spre aderarea la UE, după reculul politic al premierului ungar Viktor Orban, unul dintre principalii opozanți ai Ucrainei în blocul comunitar, scrie Kyiv Post.

Andrii Sîbiha a spus că speră ca reculul guvernului condus de premierul Viktor Orban în Ungaria să ofere Kievului o șansă de a-și accelera parcursul către aderarea la Uniunea Europeană.

Vorbind la Forumul Diplomatic de la Antalya (ADF), acesta a spus că, după ani de ceea ce a numit „provocări” din partea guvernului Orban, Ucraina are acum oportunitatea de a avansa în integrarea europeană, inclusiv prin deschiderea a șase capitole de negociere, deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE și consolidarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei.

„Eșecul retoricii anti-ucrainene în timpul alegerilor din Ungaria a transmis un semnal către forțe politice similare din alte țări că o astfel de retorică nu funcționează”, a declarat Sîbiha.

El a răspuns și afirmațiilor președintelui american Donald Trump, care a spus în repetate rânduri că Ucraina „nu are cărțile” în negocierile de pace cu Rusia, insistând că Kievul dispune, totuși, de pârghii.

„Evaluarea noastră, și sunt convins că cea mai dificilă perioadă a relațiilor noastre sau a parcursului nostru diplomatic bilateral [cu Statele Unite] a trecut. Am reușit să reglăm această direcție în mod corect, foarte pragmatic, cu respect pentru pozițiile fiecăruia, iar Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”, a spus Sîbiha.

El a reiterat că Ucraina salută eforturile Statelor Unite de a avansa către o pace justă și cuprinzătoare.

„Evaluarea mea personală este că fără Statele Unite, fără sprijinul președintelui Trump, este nerealist să se ajungă la o pace justă și cuprinzătoare. Este nerealist. Prin urmare, avem nevoie de implicarea SUA și salutăm eforturile lor de pace”, a spus acesta.

În același timp, Sîbiha a subliniat că Ucraina nu va accepta cererea Rusiei de a-și retrage trupele din Donbas, pe care a calificat-o drept un ultimatum imposibil de pus în aplicare.

„Avem un plan în 20 de puncte. Da, mai multe puncte, mai sensibile, rămân neagreate. Și este clar cum ar putea Ucraina să accepte această cerere sau acest ultimatum privind retragerea trupelor noastre din Donbas? Acest lucru este imposibil”, a declarat el.

Potrivit lui Sîbiha, Rusia cere, de asemenea, ca Ucraina să recunoască jurisdicția sa asupra teritoriilor ocupate, inclusiv utilizarea monedei și simbolurilor rusești.

El a adăugat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat, cu monitorizare, și are un plan corespunzător în acest sens, deși unele aspecte-cheie rămân nerezolvate.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times vineri, Vadîm Skibițki, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații Militare (HUR) din Ucraina, a declarat că Moscova își intensifică ofensiva și urmărește să captureze întreaga regiune Donbas până în luna septembrie.

Citește și: „Nu se observă nicio inițiativă concretă”. Lavrov anunță că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat în impas

Editor : Ș.A.