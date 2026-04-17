Ucraina îi răspunde lui Trump: „Avem cărți” în negocierile de pace. Ce plan are Kievul și ce refuză categoric în fața Rusiei

ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images

Kievul susține că are „cărți” în negocierile de pace cu Rusia, contrazicând afirmațiile președintelui american Donald Trump, și afirmă că își menține pozițiile-cheie, inclusiv refuzul de a-și retrage trupele din Donbas sau de a recunoaște teritoriile ocupate. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, spune că vede și o oportunitate de a avansa spre aderarea la UE, după reculul politic al premierului ungar Viktor Orban, unul dintre principalii opozanți ai Ucrainei în blocul comunitar, scrie Kyiv Post.

Andrii Sîbiha a spus că speră ca reculul guvernului condus de premierul Viktor Orban în Ungaria să ofere Kievului o șansă de a-și accelera parcursul către aderarea la Uniunea Europeană.

Vorbind la Forumul Diplomatic de la Antalya (ADF), acesta a spus că, după ani de ceea ce a numit „provocări” din partea guvernului Orban, Ucraina are acum oportunitatea de a avansa în integrarea europeană, inclusiv prin deschiderea a șase capitole de negociere, deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE și consolidarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei.

Eșecul retoricii anti-ucrainene în timpul alegerilor din Ungaria a transmis un semnal către forțe politice similare din alte țări că o astfel de retorică nu funcționează”, a declarat Sîbiha.

El a răspuns și afirmațiilor președintelui american Donald Trump, care a spus în repetate rânduri că Ucraina „nu are cărțile” în negocierile de pace cu Rusia, insistând că Kievul dispune, totuși, de pârghii.

Evaluarea noastră, și sunt convins că cea mai dificilă perioadă a relațiilor noastre sau a parcursului nostru diplomatic bilateral [cu Statele Unite] a trecut. Am reușit să reglăm această direcție în mod corect, foarte pragmatic, cu respect pentru pozițiile fiecăruia, iar Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”, a spus Sîbiha.

El a reiterat că Ucraina salută eforturile Statelor Unite de a avansa către o pace justă și cuprinzătoare.

Evaluarea mea personală este că fără Statele Unite, fără sprijinul președintelui Trump, este nerealist să se ajungă la o pace justă și cuprinzătoare. Este nerealist. Prin urmare, avem nevoie de implicarea SUA și salutăm eforturile lor de pace”, a spus acesta.

În același timp, Sîbiha a subliniat că Ucraina nu va accepta cererea Rusiei de a-și retrage trupele din Donbas, pe care a calificat-o drept un ultimatum imposibil de pus în aplicare.

Avem un plan în 20 de puncte. Da, mai multe puncte, mai sensibile, rămân neagreate. Și este clar cum ar putea Ucraina să accepte această cerere sau acest ultimatum privind retragerea trupelor noastre din Donbas? Acest lucru este imposibil”, a declarat el.

Potrivit lui Sîbiha, Rusia cere, de asemenea, ca Ucraina să recunoască jurisdicția sa asupra teritoriilor ocupate, inclusiv utilizarea monedei și simbolurilor rusești.

El a adăugat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat, cu monitorizare, și are un plan corespunzător în acest sens, deși unele aspecte-cheie rămân nerezolvate.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times vineri, Vadîm Skibițki, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații Militare (HUR) din Ucraina, a declarat că Moscova își intensifică ofensiva și urmărește să captureze întreaga regiune Donbas până în luna septembrie.

Citește și: „Nu se observă nicio inițiativă concretă”. Lavrov anunță că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat în impas

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că relaxează accesul în Strâmtoarea Ormuz
Vladimir Putin incruntat
Reacție neobișnuită a Kremlinului, după ce o bloggeriță a acuzat că lui Vladimir Putin nu i se aduc la cunoștință „veștile proaste”
vladimir putin
Popularitatea lui Putin a ajuns la un minim istoric în ultima perioadă din cauza blocării internetului în Rusia (sondaj)
Donald Trump.
Trump nu a vrut niciodată o schimbare de regim în Iran, susține un trimis special al SUA. Care ar fi fost obiectivul liderului american
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la normal: Iranul promite acces complet pe durata armistițiului
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_BUGET_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Zarurile au fost aruncate”. Bolojan, despre amenințările PSD cu...
grindeanu bolojan
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
militari români
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare...
Matteo Salvini
Vicepremierul italian Matteo Salvini: Cei de la Bruxelles „nu sunt...
Ultimele știri
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții ale lui Radu Miruță cu directorul Elbit Systems. Avertizări de reziliere
Andre Basile ii succede lui Jorge Araya in rolul de Director al Ariei Europa de SE in cadrul BAT
Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Boala transmisă de căpușe, mult mai periculoasă decât Lyme: „Are o mortalitate destul de mare”. Dr. Virgil...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita” lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...