Vicepremierul italian Matteo Salvini: Cei de la Bruxelles „nu sunt normali” cu ideile lor de economisire a energiei

Matteo Salvini
Matteo Salvini
Recomandări de economisire

Oficialii instituţiilor europene nu sunt normali când cer oprirea încălzirii acasă ori la locul de muncă, printre o serie de măsuri de atenuare a crizei de aprovizionare şi a creşterii preţurilor combustibililor ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri liderul partidului italian de extremă dreapta Liga, vicepremierul Matteo Salvini, relatează agenţia ANSA.

„Propunerile Bruxelles-ului pentru a face faţă creşterii facturilor la energie sunt să oprim încălzirea, să muncim mai puţin, să călătorim mai puţin şi să spălăm mai puţin”, a spus Salvini la postul Telelombardia despre un plan aşteptat din partea Comisiei Europene pentru economisirea energiei.

„Dacă acestea sunt soluţiile în urma războiului din Iran şi a creşterii costului energiei şi a combustibilului, spuneţi-mi dacă cei de la Bruxelles sunt oameni normali!”, a continuat vicepremierul italian.

În opinia acestuia, singurul lucru serios pe care-l poate face Comisia Europeană este să suspende aplicarea Pactului de Stabilitate şi Creştere (PSC) şi a Pactului Verde european.

Comisia Europeană este aşteptată să prezinte săptămâna viitoare un set de propuneri de economisire a energiei în contextul deficitului de combustibili provocat de războiul din Orientul Mijlociu.

Recomandări de economisire

Documentul, care nu va avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele UE, va include recomandări fundamentate pe planul de economisire a energiei publicat luna trecută de Agenţia Internaţională a Energiei (AIE).

Această agenţie a sugerat creşterea telemuncii acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puţin 10 kilometri pe oră, promovarea transportului public, circulaţia alternativă a autoturismelor în marile oraşe (o zi să circule cele cu număr impar şi în ziua următoare cele cu număr par) şi evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, printre alte măsuri.

Dar este greşit să spunem că Bruxelles-ul obligă oamenii să scadă temperatura în locuinţe sau la locul de muncă, afirmă surse comunitare citate de agenţia EFE, subliniind că recomandările vor fi inspirate de „experienţa foarte bună” a măsurilor luate în timpul crizei provocate de creşterea preţurilor energiei în anul 2022, când UE a reuşit să îşi reducă cu 13% consumul de gaze.

Încă la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, Comisia Europeană a susţinut că în stadiul actual nu există vreun risc de criză energetică, dar că situaţia s-ar putea schimba în funcţie de cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Deocamdată, Bruxelles-ul a recomandat statelor UE să economisească energia şi să îşi umple depozitele de gaze.

 

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
carabinieri politisti italieni pe strada
Alertă la o bancă din Napoli: zeci de oameni, ținuți ostatici de o bandă de hoți, au fost eliberați
italieni
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Trump o atacă pe „prietena” sa Giorgia Meloni: „Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat”
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Italia suspendă acordul de apărare cu Israelul după escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu
carabinieri
Crimă șocantă în Italia: Trei români au ucis un bărbat, chiar sub ochii fiului acestuia de 11 ani
Recomandările redacţiei
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce...
INSTANT_PARLAMENT_BUGET_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Zarurile au fost aruncate”. Bolojan, despre amenințările PSD cu...
Vladimir Putin incruntat
Reacție neobișnuită a Kremlinului, după ce o bloggeriță a acuzat că...
grindeanu bolojan
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Ultimele știri
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții ale lui Radu Miruță cu directorul Elbit Systems. Avertizări de reziliere
Andre Basile ii succede lui Jorge Araya in rolul de Director al Ariei Europa de SE in cadrul BAT
Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Boala transmisă de căpușe, mult mai periculoasă decât Lyme: „Are o mortalitate destul de mare”. Dr. Virgil...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita” lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...