Vicepremierul italian Matteo Salvini: Cei de la Bruxelles „nu sunt normali” cu ideile lor de economisire a energiei

Oficialii instituţiilor europene nu sunt normali când cer oprirea încălzirii acasă ori la locul de muncă, printre o serie de măsuri de atenuare a crizei de aprovizionare şi a creşterii preţurilor combustibililor ca efect al războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri liderul partidului italian de extremă dreapta Liga, vicepremierul Matteo Salvini, relatează agenţia ANSA.



„Propunerile Bruxelles-ului pentru a face faţă creşterii facturilor la energie sunt să oprim încălzirea, să muncim mai puţin, să călătorim mai puţin şi să spălăm mai puţin”, a spus Salvini la postul Telelombardia despre un plan aşteptat din partea Comisiei Europene pentru economisirea energiei.



„Dacă acestea sunt soluţiile în urma războiului din Iran şi a creşterii costului energiei şi a combustibilului, spuneţi-mi dacă cei de la Bruxelles sunt oameni normali!”, a continuat vicepremierul italian.



În opinia acestuia, singurul lucru serios pe care-l poate face Comisia Europeană este să suspende aplicarea Pactului de Stabilitate şi Creştere (PSC) şi a Pactului Verde european.



Comisia Europeană este aşteptată să prezinte săptămâna viitoare un set de propuneri de economisire a energiei în contextul deficitului de combustibili provocat de războiul din Orientul Mijlociu.

Recomandări de economisire

Documentul, care nu va avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele UE, va include recomandări fundamentate pe planul de economisire a energiei publicat luna trecută de Agenţia Internaţională a Energiei (AIE).



Această agenţie a sugerat creşterea telemuncii acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puţin 10 kilometri pe oră, promovarea transportului public, circulaţia alternativă a autoturismelor în marile oraşe (o zi să circule cele cu număr impar şi în ziua următoare cele cu număr par) şi evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, printre alte măsuri.



Dar este greşit să spunem că Bruxelles-ul obligă oamenii să scadă temperatura în locuinţe sau la locul de muncă, afirmă surse comunitare citate de agenţia EFE, subliniind că recomandările vor fi inspirate de „experienţa foarte bună” a măsurilor luate în timpul crizei provocate de creşterea preţurilor energiei în anul 2022, când UE a reuşit să îşi reducă cu 13% consumul de gaze.



Încă la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, Comisia Europeană a susţinut că în stadiul actual nu există vreun risc de criză energetică, dar că situaţia s-ar putea schimba în funcţie de cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Deocamdată, Bruxelles-ul a recomandat statelor UE să economisească energia şi să îşi umple depozitele de gaze.

