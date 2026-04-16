Guvernul a ales cele trei companii pentru jalonul din PNRR. Oana Gheorghiu: „Două sunt din transporturi și una din energie"

Briefing de presa privind reorganizarea mai multor companii de stat organizat de vicepremierul Oana Gheorghiu, in Bucuresti, 16 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
De ce au fost alese cele trei companii Jalonul vizează „listare sau restructurare” CEC și Aeroporturi București, doar pe o listă „exploratorie”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat joi, după ședința de Guvern, că Executivul va prezenta Comisiei Europene întregul proiect care vizează 22 de companii de stat, însă pentru jalonul din PNRR propunerea României va include trei companii: două din transporturi și una din energie. Potrivit acesteia, companiile din transporturi vizate sunt Tipografica CFR și Telecomunicații CFR, iar pentru energie propunerea este Electrocentrale Group.

„Buna guvernanță trebuie respectată și la nivelul guvernului, așa cum cerem companiilor să-și respecte guvernanța. Rolul cabinetului este de coordonare. Ce vom face noi în continuare? Ne vom asigura că graficele sunt respectate și asta o vom face printr-o comunicare publică permanentă. Avem o asumare de raportare lunară pentru companiile care vor intra în jalonul PNRR și o asumare trimestrială pentru celelalte companii”, a declarat vicepremierul.

Ea a precizat că România va merge la Comisia Europeană cu trei companii, dar va prezenta întregul pachet al celor 22 de companii analizate de Guvern.

„Propunerea noastră va merge către Comisia Europeană cu trei companii, două de la transporturi și una din energie. Vom prezenta Comisiei Europene întregul proiect de 22 de companii. Dintre acestea, cele care vor face fuziune sunt Tipografica CFR și Telecomunicații CFR. Propunerea noastră pentru energie este Electrocentrale Group”, a spus Oana Gheorghiu.

Citește și: VIDEO Oana Gheorghiu: „Punem capăt privilegiilor băieților deștepți”. Reforma companiilor de stat vizează închideri, fuziuni și restructurări

De ce au fost alese cele trei companii

Vicepremierul a explicat că Executivul a selectat companiile pentru care consideră că există cele mai mari șanse de a îndeplini la timp jalonul renegociat din PNRR.

„Jalonul din PNRR sunt trei companii restructurate, a fost renegociat. Și da, vom îndeplini acest jalon. Am ales companiile pentru care calendarul ne permite să îndeplinim jalonul”, a spus aceasta.

Potrivit Oanei Gheorghiu, cele două companii din transporturi vor intra într-un proces de fuziune, urmând să fie absorbite de entități mai mari din același sector: „Practic, ele sunt înglobate în companii tot de la transporturi mai mari, astfel încât să limităm costurile, să nu mai avem mai multe echipe de management, de contabilitate și toate cele”.

Despre Electrocentrale Group, Gheorghiu a spus că este o companie mică, fără rol strategic major: „ În acest moment compania încasează bani, cei mai mulți bani sau veniturile companiei sunt din închirieri de clădiri”.

Jalonul vizează „listare sau restructurare”

Întrebată despre forma exactă a jalonului din PNRR, Oana Gheorghiu a precizat că acesta se referă la listarea sau restructurarea celor trei companii.

„Jalonul este listare sau restructurare a trei companii”, a afirmat vicepremierul, precizând că propunerea României vizează Electrocentrale Group, Tipografica CFR și Telecomunicații CFR.

Ea a adăugat că valoarea financiară a acestui jalon trebuie comunicată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deoarece este vorba despre un obiectiv mai amplu, care nu se referă exclusiv la aceste trei societăți.

„Jalonul, în bani, cred că Ministerul investițiilor europene și fondurilor europene poate să vi-l prezinte, pentru că e un jalon din câte știu mai mare și nu se referă strict doar la aceste trei companii”, a spus Gheorghiu.

Citește și: VIDEO CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Oana Gheorghiu: „Activitatea va fi preluată de Carpatica Feroviar”

CEC și Aeroporturi București, doar pe o listă „exploratorie”

Vicepremierul a fost întrebată și despre posibilitatea listării unor companii precum CEC Bank sau Aeroporturi București. Ea a precizat că, în acest moment, nu există nicio decizie politică, ci doar o listă preliminară de analiză.

„Este o propunere. Este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie. Nu avem o decizie, o asumare politică”, a declarat Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, lista a fost întocmită la nivel tehnic, în urma unor discuții cu specialiști din piața de capital, însă orice pas următor depinde de studii de fezabilitate și de o analiză de specialitate.

„Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialiști de AMEPIP și din cadrul cabinetului, ne-am uitat la ce companii pot fi listate, în urma unor discuții cu specialiști din zona de piață de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de studii de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit specialiști care cu asta se ocupă”, a mai spus vicepremierul.

Citește și: VIDEO Tarom, în afara graficului de restructurare. Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Compania pierde bani de 10 ani”

Editor : A.D.

