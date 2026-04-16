Video Tarom, în afara graficului de restructurare. Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Compania pierde bani de 10 ani”

Ministerul Transporturilor analizează dosarul Tarom

Tarom are nevoie de măsuri ferme de redresare, iar actualul model de business al companiei „nu este sustenabil”, a declarat joi vicepremierul Oana Gheorghiu, la briefingul de după ședința de Guvern. Ea a precizat că operatorul aerian se află într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană, însă planul nu este în grafic, iar autoritățile iau în calcul și scenarii alternative, în cazul în care Bruxelles-ul nu aprobă o prelungire.

În prezentarea privind reforma companiilor de stat, Oana Gheorghiu a inclus Tarom în categoria companiilor pentru care este necesară redresarea operațională, alături de CFR Călători și Metrorex.

„În aceste companii e nevoie de măsuri ferme de redresare, implementate cu sprijinul unor specialiști care au făcut până acum redresări în alte țări sau în alte companii similare. Iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat”, a spus vicepremierul.

Ministerul Transporturilor analizează dosarul Tarom

Întrebată ce înseamnă concret această redresare în cazul Tarom și dacă este luat în calcul inclusiv un parteneriat public-privat, Gheorghiu a precizat că situația companiei este încă analizată de Ministerul Transporturilor.

„La Tarom, situația este în acest moment în analiza Ministerului Transporturilor. Asupra acestei companii nu a existat aliniere. Este singura companie din portofoliul Ministerului Transporturilor pentru care așteptăm feedback-ul sau așteptăm răspunsul Ministerului”, a declarat ea.

Vicepremierul a adăugat că Ministerul Transporturilor „controlează dosarul Tarom”, în condițiile în care compania se află deja într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Potrivit acesteia, planul de restructurare al Tarom nu este respectat în calendarul stabilit, iar compania este în dialog cu Comisia Europeană pentru o eventuală prelungire: „Știm că Tarom se află într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Acest proces nu este în grafic din motive, unele obiective, unele mai puțin obiective, însă compania Tarom are un dialog cu Comisia Europeană”.

Ea a explicat că, dacă planul va fi prelungit, compania ar putea continua restructurarea și și-ar putea regândi fluxul operațional, inclusiv în contextul actual geopolitic și al crizei petrolului.

În același timp, Guvernul are în vedere și un scenariu de rezervă: „Ceea ce am propus noi în comitet este scenariul în care Comisia nu aprobă prelungirea planului și atunci trebuie să avem în vedere clar niște soluții”.

„Actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil, compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puțin acolo unde ne-am uitat. Noi știm că profit operațional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani, a înregistrat profit în anul 2024, dar nu din activitatea, din operațional, ci din alte activități. Așa că este clar că avem nevoie să explorăm alte soluții pentru Tarom”, a concluzionat Gheorghiu.

