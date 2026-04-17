„Nu se observă nicio inițiativă concretă”. Lavrov anunță că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat în impas

Rusia și-a informat partenerii din CSI cu privire la ultimele eforturi depuse pentru soluționarea situației din Ucraina, fără a se observa însă inițiative concrete. Acest lucru a fost declarat de ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă organizate la finalul reuniunii Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe al Comunității Statelor Independente (CSAE CSI).

„I-am informat pe colegii noștri cu privire la ultimele evoluții legate de eforturile de soluționare a crizei din Ucraina. În acest moment nu se observă nicio inițiativă concretă”, a spus el.

„Și, așa cum a spus președintele Rusiei, între timp forțele noastre armate îndeplinesc sarcinile stabilite de comandantul suprem în cadrul operațiunii militare speciale”, a adăugat Lavrov.

Negocierile privind un posibil acord de pace între Ucraina au fost suspendate după ce SUA și Israel au atacat Iranul.

