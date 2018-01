Firea: Dragnea și Tudose au obligația de a înceta imediat disputele politice: „Au greșit amândoi”

Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a reacționat dur într-un mesaj pe Facebook, duminică, la conflictul deschis din PSD. Ea afirmă că Liviu Dragnea și Mihai Tudose au greșit deopotrivă și le cere să încheie disputele politice „imediat”. Edilul ilustrează mesajul cu două fotografii, în care apare alături de soțul ei, Florentin Pandele, și cei doi copii. Mesajul său vine la mai puțin de 24 de ore după un altul, tot pe Facebook, în care a cerut convocarea de urgență a Comitetului Executiv Național al partidului.

„În familia politică ar trebui ca sarcinile să fie împărțite asumat ca în familia de acasă. Cu sinceritate și gânduri bune. Dar, din nefericire, agenda începutului de an e dominată de tensiunile din PSD. De împărțirea în tabere, grupări, zone de interes. Greșit! Am câștigat împreună alegerile și am obținut rezultate bune la guvernare. Acum pare că aruncăm în aer tot ceea ce am realizat. Iar cel mai mult pierd cetățenii, cei care ne-au acordat încrederea și ne-au votat”, susține Gabriela Firea.

Primarul Capitalei afirmă că „cei doi lideri, președintele și premierul, au obligația de a înceta imediat disputele politice!”

„Au greșit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi! A fost o greșeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu și Tudose. O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. De cealaltă parte, premierul a știut când a fost numit care era structura guvernului. Dacă nu-i plăcea „Trabantul”, cum îl numește acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o „Dacie”, de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiția creșterii economice. Și nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii așteaptă foarte mult de la noi”, adaugă ea.

HARTĂ. Cum se împart taberele din PSD pentru Dragnea și Tudose. Ședința CExN, amânată cu două ore

Firea mai spune că Dragnea și Tudose trebuie „să accepte că depind unul de celălalt. Așa e în democrație: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară. Cei doi lideri au OBLIGAȚIA să găsească o cale de colaborare. Să își asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări. E o obligație în primul față de cetățeni și apoi față de partid.”

„Structura politică a guvernului o stabilește Coaliția majoritatii parlamentare iar modul de funcționare îl stabilește premierul. De aici trebuie să plecăm: fiecare să își înțeleagă competențele în această echipă. Ca primar al Capitalei resimt direct lipsa acestei colaborări. Prea multă confruntare politică și deloc susținere pentru proiectele bucureștenilor. Prea multe orgolii si temeri politice ca motivatii pentru blocarea sau stagnarea proiectelor Capitalei. Asa nu se mai poate continua! Le solicit cu respect dar fermitate liderilor politici ai PSD mai puțină politică și mai multă muncă pentru cei care ne-au votat. Mai puține certuri între noi și mai multă colaborare în beneficiul românilor. Insist, fiecare își are locul si rolul în echipă și poate contribui la succesul României și, implicit, al partidului nostru. Am intrat în anul Centenar și fac apel la sentimentele naționale care știu că îi animă deopotrivă pe președintele PSD și pe premier. Să ne uităm în istorie, să învățăm de la înaintașii noștri. Să fim mai puțin oameni politici și mai mult oameni de stat, așa cum au fost cei care au înfăptuit Marea Unire”, a mai spus Gabriela Firea.