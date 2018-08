Fiul lui Liviu Dragnea și-a luat o nouă mașină, de peste 150.000 de euro

După BMW-ul luat în leasing pe numele fermei de porci, mașină cu care a mers Liviu Dragnea la mare, de 1 mai, un alt BMW a intrat în posesia lui Ștefan Valentin Dragnea, fiul șefului PSD, a cărui nuntă este programată a avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba de un model de peste 150.000 de euro, potrivit Newsweek România.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Jurnaliștii de la Newsweek România susțin că fiul lui Dragnea, Valentin Dragnea, și-a cumpărat mașina pe 4 iulie, de ziua Statelor Unite ale Americii, și că bolidul a fost luat tot în leasing.

BMW-ul M760Li are 609 cai putere și poate ajunge la 250 kilometri/oră, are scaune cu masaj și ventilație, trapă panoramică „Sky Lounge” și multe alte opțiuni.

Achiziția autovehiculului apare și pe portalul Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, arată Newsweek România.

Cu ocazia mini-vacanței de 1 mai, când Liviu Dragnea a postat pe contul său de Facebook poze cu el la volan și cu rovinieta plătită, presa a arătat că mașina, tot un BMW, nu figurează în declarația acestuia de avere, fiind de fapt luată în leasing de fiul acestuia, pe numele firmei Romcip. Valoarea autovehiculului era estimată la circa 110.000 euro fără TVA.

Presa a mai arătat, la acel moment, că mașina figura ca având ITP-ul expirat.

„Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dunezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit”, declara Dragnea, după dezvăluirile presei.

Etichete:

,

,

,