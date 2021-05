Premierul Florin Cîțu consideră că lupta internă din PNL pentru conducerea partidului este „deja tranșată”. Invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, premierul a spus că „PNL poate mai mult” și că are oameni „care nu vor să mai facă compromisuri”.

„Și PNL are nevoie de un suflu nou și România are nevoie. România se schimbă și toată clasa politică, ați văzut că trece prin transformări în ultima perioadă. Este rândul și PNL să facă acest pas spre o conducere nouă, să mergem spre o viziune nouă, europeană, avem nevoie de reformă.

Partidul Național Liberal este cel mai longeviv partid din România, iar liberalismul a fost ceea ce a salvat, anul trecut, România din criză. Am spus și ieri, o spun și acum – România a ieșit cu fruntea sus din pandemie tocmai pentru că a aplicat principii liberale.

Dar cred că e nevoie să forțăm un pic lucrurile, să forjăm, să avem această reformă. Liberalismul, așa cum îl văd și eu, trebuie aplicat ca să ne asigurăm de această perioadă de opt ani de zile de guvernare”, a spus premierul.

Întrebat ce îi lipsește în acest moment PNL, Florin Cîțu spune că „PNL poate mai mult” și că are oameni „care nu vor să mai facă compromisuri”.

„Partidul Național Liberal este partidul care conduce această coaliție de guvernare, eu cred că poate mai mult. Cred că Partidul Național Liberal are resurse umane, oameni care doresc reformă, oameni care nu vor să mai facă compromisuri, oameni care să fie mândri în fiecare moment că sunt membri ai PNL. Au existat și momente dificile, dar eu vă spun că nu voi face compromisuri niciodată și deja mă știți foarte bine

În patru ani de zile ca senator, ministru al finanțelor, am fost cel mai atacat om de PSD, cele mai multe moțiuni simple împotriva mea, niciodată nu am cedat un centimetru în fața PSD. Asta e direcția în care vom merge – liberalism. Am trăit toată viața pe principii liberale, am aplicat principiile liberale și așa voi face și în viitor

Cel mai important lucru este ca PNL să poată să implementeze reformele de care tot vorbim, ca să putem face acest lucru trebuie să fim la guvernare cel puțin opt ani de zile. Eu pot să fac acest lucru acum, să aranjez, să facem situația, să pregătim terenul pentru următorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic, un partid care să susțină principiile liberale – proprietatea privată este sfântă și trebuie să susținem asta cu toții, să susținem faptul că antreprenorul este un erou, fără să mai facem compromisuri. În fiecare funcție în care numim oameni, să fie oameni de valoare, oameni care să ne facă mândri că suntem liberali”, a continuat Florin Cîțu.

Întrebat dacă va candida în tandem cu Emil Boc la conducerea PNL, Cîțu a spus:

„Nu, e doar o funcție de președinte al PNL, nu sunt două funcții. Nu am discutat cu Emil Boc despre alte funcții în PNL, în acest moment e vorba doar de susținere. Valoarea domnului Boc este cunoscută deja, ca om politc, ca primar și oamenii pe care i-am adus și îi aduc lângă mine sunt oameni care au demonstrat că sunt lideri puternici, că ceea ce au făcut în localitățile pe care le administrează, după principii liberale, se poate face cu România. De aceea, acești oameni sunt în jurul meu”

Întrebat ce crede despre șansele sale în cursa cu Ludovic Orban, premierul a spus că, din punctul său de vedere, „competiția este tranșată”.

„Ieri au fost multe filiale lângă mine care înainte au spus că îl susțin pe domnul Ludovic Orban, tocmai pentru că nu exista un contracandidat. Acum există un contracandidat, și vom vedea care este numărul filialelor în acel moment.

Din punctul meu de vedere, această competiție este deja tranșată, cred că nu mai trebuie să demonstrez, am demonstrat ca ministru al finanțelor publice, această guvernare este una de succes, nu o spun doar eu, o spun toate cifrele, deci în acest moment ce am avut de demonstrat am demonstrat, ceea ce trebuie noi să demonstrăm ca liberali este că se poate cu România liberală să ardem acele etape – 30 de ani de zile am fost țara cu cel mai mic PIB per capita din UE. Se poate să ardem aceste etape, să ne apropiem de mijlocul UE în ce privește PIB-ul per capita. Liberalismul este singura soluție pentru a reduce sărăcia”, a conchis premierul.

