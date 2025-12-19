Live TV

Bolojan vrea ca PNL să „absoarbă” partidul lui Ludovic Orban: „Am discutat şi despre acest lucru”

Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, spune că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. Bolojan a mai afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, despre o înscriere în PNL iar o colaborare a PNL cu REPER este posibilă în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

”În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul.

El a menţionat că acest lucru înseamnă şi o decizie a celor două partide şi asta se va discuta în perioada următoare, foarte probabil, în cele două partide. Ilie Bolojan a comentat şi nemulţumirile din PNL privind o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid.

”Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru aşa, înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că ar putea să îl sape Ludovic Orban, Bolojan a spus: ”N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL. Vă rog să vă gândiţi că, sigur, s-a întâmplat după aceea demisie a preşedintelui Iohannis. Fără să mă gândesc că se va întâmpla asta, am ajuns interimar trei luni la Cotroceni şi pentru că n-a fost o dorinţă a multor persoane să preia această responsabilitate de premier, după trei săptămâni cineva trebuia să o preia. Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”.

Despre o intrare şi a REPER şi a ministrului Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, în PNL, Bolojan a răspuns: ”Nu, aici nu am discutat niciodată cu domnul Pîslaru despre o înscriere în PNL”.

”Aici e vorba de alte aspecte. Gândiţi-vă că REPER, ca partid, cu un grup de consilieri în Consiliul General al Capitalei l-a susţinut pe domnul Ciucu. Ca să poţi face ceva, într-o funcţie, ai nevoie ca hotărârile tale de guvern să fie aprobate, înseamnă aprobare în Parlament. Pentru primar înseamnă aprobare în Consiliul General şi aşa mai departe. Ai nevoie de o majoritate care să te susţină. Pentru ca domnul Ciucu să poată performa, are nevoie să-i fie susţinute proiectele şi o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie. Dacă ai şi partide care te-au susţinut în campanie, cu aceste partide ai putea să ai o colaborare mai bună şi să-ţi extinzi grupul de susţinere în aşa fel încât atunci când duci negocieri să poţi să-ţi faci o majoritate. Şi da, cred că o colaborare cu REPER este posibilă şi v-am explicat care este o motivaţie, pur şi simplu generată de o aritmetică administrativă locală”, a arătat el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd partidele? Coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, dar în vară Guvernul și-a asumat o reducere cu 40%
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
lideri coalitie guvernare
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i încurajăm, că nu avem alternative”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
Florin Mitroi 2
Florin Mitroi şi-a anunţat demisia de la conducerea CJ Constanţa. Liberalul acuză „dorinţa unora de a ţine judeţul cât mai invizibil”
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
alimentare cu benzina la pompa
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru...
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară...
catedrala manturirii
Catedrala Naţională se redeschide pentru public de Sărbători. Care e...
Ultimele știri
Emmanuel Macron vrea să vorbească din nou cu Vladimir Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a reangaja această discuţie”
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace: „Ucraina nu este pregătită”
Donald Trump lansează „Jocurile Patriotice”. Opoziţia democrată vede multe asemănări cu filmul „Jocurile Foamei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Cât câștigă pe lună un român care strânge PET-uri din tomberoane. Sumele reale
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Cele mai frumoase colinde românești cântate de mari artiști. De la Paula Seling la Andra, Fuego și Ștefan...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...