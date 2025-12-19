Bolojan vrea ca PNL să „absoarbă” partidul lui Ludovic Orban: „Am discutat şi despre acest lucru”

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, spune că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. Bolojan a mai afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, despre o înscriere în PNL iar o colaborare a PNL cu REPER este posibilă în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

”În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul.

El a menţionat că acest lucru înseamnă şi o decizie a celor două partide şi asta se va discuta în perioada următoare, foarte probabil, în cele două partide. Ilie Bolojan a comentat şi nemulţumirile din PNL privind o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid.

”Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru aşa, înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că ar putea să îl sape Ludovic Orban, Bolojan a spus: ”N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL. Vă rog să vă gândiţi că, sigur, s-a întâmplat după aceea demisie a preşedintelui Iohannis. Fără să mă gândesc că se va întâmpla asta, am ajuns interimar trei luni la Cotroceni şi pentru că n-a fost o dorinţă a multor persoane să preia această responsabilitate de premier, după trei săptămâni cineva trebuia să o preia. Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”.

Despre o intrare şi a REPER şi a ministrului Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, în PNL, Bolojan a răspuns: ”Nu, aici nu am discutat niciodată cu domnul Pîslaru despre o înscriere în PNL”.

”Aici e vorba de alte aspecte. Gândiţi-vă că REPER, ca partid, cu un grup de consilieri în Consiliul General al Capitalei l-a susţinut pe domnul Ciucu. Ca să poţi face ceva, într-o funcţie, ai nevoie ca hotărârile tale de guvern să fie aprobate, înseamnă aprobare în Parlament. Pentru primar înseamnă aprobare în Consiliul General şi aşa mai departe. Ai nevoie de o majoritate care să te susţină. Pentru ca domnul Ciucu să poată performa, are nevoie să-i fie susţinute proiectele şi o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie. Dacă ai şi partide care te-au susţinut în campanie, cu aceste partide ai putea să ai o colaborare mai bună şi să-ţi extinzi grupul de susţinere în aşa fel încât atunci când duci negocieri să poţi să-ţi faci o majoritate. Şi da, cred că o colaborare cu REPER este posibilă şi v-am explicat care este o motivaţie, pur şi simplu generată de o aritmetică administrativă locală”, a arătat el.

