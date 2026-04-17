Andre Basile ii succede lui Jorge Araya in rolul de Director al Ariei Europa de SE in cadrul BAT

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud-Est în cadrul BAT și GM BAT România, preia rolul de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania

André Basile, fost Director al Ariei LANCAR în BAT, îi va succeda lui Jorge în rolul de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM BAT România

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud‑Est în cadrul BAT și GM BAT România, preia începând din aprilie 2026 rolul de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania. Jorge a fost stabilit la București din aprilie 2023, coordonând activitatea BAT în România și în alte 12 țări incluse în Aria Europa de Sud-Est. Pe parcursul mandatului său, BAT a rămas al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României și a devenit prima companie din industrie care a oferit consumatorilor adulți toate produsele cu nicotină cu profil de risc redus disponibile, ca o dovadă clară a angajamentului față de viziunea companiei de a construi o lume fără fum – A Smokeless World.

România continuă să joace un rol important în cadrul BAT, ca sediu central și punct de coordonare pentru activitatea companiei în alte 12 țări. André Basile preia funcția de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM România, urmând ca, alături de echipa sa de conducere, să coordoneze din București activitatea BAT în România și în cele 12 țări din Arie: Italia, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia, Croația și Kosovo.

Jorge și-a început cariera în cadrul BAT în Chile, în 1995, ca Management Trainee, iar de-a lungul timpului a ocupat o serie de roluri de senior leadership în regiunea AmSSA, precum Head of Brands Mexic, Director de Marketing Chile, Director de Marketing Brazilia, Head of Marketing pentru regiunea Americilor și CEO al BAT Canada. Anterior relocării în România, în 2023, Jorge a deținut funcția de Executive Vice President & Chief Commercial Officer pentru Reynolds în Statele Unite ale Americii, unde a coordonat toate funcțiunile de marketing din SUA, de la marketingul pentru consumatori și trade marketing, până la marketing digital. În aprilie 2023, Jorge s-a mutat la București în rolul de Director al Ariei Europa de Sud-Est și GM BAT România. Trei ani mai târziu, în aprilie 2026, preia funcția de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania, urmând să coordoneze din Hamburg activitatea BAT în 10 piețe.

”România joacă un rol fundamental în parcursul de transformare al BAT, iar perioada petrecută aici nu a făcut decât să-mi întărească această convingere. De-a lungul a aproape trei decenii, BAT România a devenit un pilon al succesului regional al companiei, susținut de o echipă extrem de competentă, dedicată și inovatoare, ale cărei performanțe au depășit constant așteptările. Coordonarea Ariei Europa de Sud-Est a fost un privilegiu, iar pentru oamenii excepționali și energia pozitivă care au stat la baza progresului nostru aici sunt profund recunoscător. România continuă să se evidențieze ca un loc în care ambiția de business întâlnește un potențial real și unde, împreună, putem contribui la construirea unui viitor mai bun pentru consumatori, comunități și economie”, a declarat Jorge Araya, fost Director al Ariei Europa de Sud Est în cadrul BAT.

André Basile s-a alăturat BAT în 1998, ca Management Trainee în Brazilia. De-a lungul carierei a ocupat numeroase roluri de leadership în aria financiară în Brazilia, Mexic, Italia și Marea Britanie, atât la nivel de piață, cât și la nivel regional și global. În 2020, André s-a mutat în Marea Britanie, unde a coordonat timp de trei ani un amplu program de transformare la nivelul întregului grup, având un rol-cheie în creșterea eficienței și alinierea strategică a organizației. În 2023, André a fost numit Director General pentru Chile și Argentina, unde a condus inițiative importante de transformare a businessului, a consolidat acțiunile împotriva comerțului ilicit și a coordonat cu succes lansarea Vuse în Chile. Începând cu aprilie 2026, André Basile preia funcția de Director al Ariei Europa de Sud‑Est și Director General al BAT România.

”Pentru mine, acest moment marchează un pas important înainte în parcursul meu profesional și sunt profund onorat să mă alătur unei echipe care, pe parcursul a aproape 30 de ani, a construit una dintre cele mai puternice și inovatoare organizații BAT la nivel global. BAT România funcționează ca un motor al regiunii, o adevărată forță care susține transformarea businessului nostru. Cu o contribuție semnificativă la economia locală și la dezvoltarea comunității, continuăm să investim constant în oamenii noștri, în capacitățile noastre de producție, precum și în știința și inovația din spatele produselor noastre cu profil de risc redus. În egală măsură, cred cu tărie în puterea dialogului deschis și constructiv, deoarece colaborarea este esențială pentru a construi un viitor mai bun pentru consumatori, comunități și societate în ansamblu”, a declarat André Basile, noul Director al Ariei Europa de Sud‑Est și GM România.

_______________

Despre BAT în România

În 2024, compania a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 11,5 miliarde de lei sub formă de taxe și accize

BAT este cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de circa 50%

Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral

Obiectivul nostru strategic este de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - prin intermediul unei lumi fără fum, în care fumătorii aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului

Despre BAT

BAT este o companie globală de bunuri de larg consum, lider în industrie, cu obiectivul asumat de a accelera tranziția către o lume fără fum – A Smokeless World – și de a-și transforma portofoliul pentru sustenabilitate pe termen lung. Portofoliul său include țigări și o gamă în creștere rapidă de alternative fără fum care nu implică ardere, precum produse pentru vapat, produse de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Compania își propune ca 50 de milioane de consumatori adulți să aleagă produsele sale fără fum până în 2030, iar aceste produse să genereze 50% din veniturile Grupului până în 2035. La 31 decembrie 2025, noile categorii de produse ale BAT – Vuse, glo și Velo – erau utilizate de peste 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel mondial, mulți dintre aceștia renunțând complet la țigări sau reducându-le consumul. Produsele fără fum au reprezentat 18,2% din veniturile Grupului.

BAT are peste 47.000 de angajați și, în 2025, a generat venituri de 25,6 miliarde £. Susținută de Omni™, platforma dezvoltată de BAT pentru integrarea dovezilor pentru schimbare, compania continuă să își consolideze capacitățile științifice în toxicologie sistemică, cercetare clinică și comportamentală și studii post-punere pe piață.

Pe lângă transformarea portofoliului, BAT își intensifică eforturile de reducere a amprentei de mediu și de sprijinire a unui impact social pozitiv de-a lungul lanțului valoric. În 2025, compania a primit ratingul Triple A din partea CDP pentru raportările sale privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile.

Pentru mai multe informații, vizitați www.bat.com și www.asmokelessworld.com.

Editor : A.D.V.