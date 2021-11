Premierul interimar Florin Cîțu consideră că PNL a deblocat negocierile cu PSD prin faptul că propune candidatura lui Nicolae Ciucă pentru funcția de șef al executivului, dar în același timp spune că este o „mare victorie” ca în această coaliție partidul mai mic, adică PNL, să dea premierul. Pe de altă parte, Florin Cîțu încă mai speră că PNL va reuși să aibă și portofoliul Finanțelor, chiar va avea și premierul.

„Aceasta a fost decizia partidului și mergem cu decizia partidului”, a declarat Florin Cîțu, întrebat de ce când USR a pus condiția ca el să nu mai fie premier a fost considerată inacceptabilă, dar când PSD a pus aceeși condiție, s-a făcut această concesie.

„Dimpotrivă, eu am propus să se renunțe de două ori la acest mandat (mandatul încredințat lui Florin Cîțu - n.r.), suntem a doua oară când tot eu l-am propus pe dl. Nicolae Ciucă, pentru a debloca aceste negocieri”, a susținut Florin Cîțu.

Întrebat de ce miercuri spunea că nu va exista un vot în partid pentru Nicolae Ciucă și totuși joi a fost decisă candidatura lui în cinci minute și dacă decizia a fost luată ca urmare a unei discuții pe care a avut-o miercuri seara cu președintele Klaus Iohannis, președintele PNL a evitat un răspuns direct și a declarat: „Astăzi, avem aici o propunere din partea PNL, o propunere de premier cu care noi credem că am deblocat aceste negocieri. Eu zic că este o mare victorie să avem în această coaliție ca partidul mai mic să aibă premierul, este o victorie pentru PNL, și cu siguranță o victorie pentru România”.

Apoi, la insistențele reporterului pe tema discuției cu președintele Iohannis, Florin Cîțu a menționat: „Știți foarte bine că președintele nu se implică în discuțiile din partidele politice, aceste discuții au fost în PNL”.

El a negat că renunțarea la propria candidatură ar fi un pas în spate. „Este o decizie pe care a luat-o PNL după ce am văzut că și în celălalt partid s-a luat decizia de a avea primul premier. Am înțeles din discuții că ar fi acceptată o altă variantă din partea noastră, deși noi n-am pus condiții pentru nicio persoană, nici măcar peste un an jumătate nu punem condiția să nu fie președintele Ciolacu, noi suntem mai indulgenți”, a comentat Florin Cîțu.

Întrebat dacă s-a agreat deja ca Partidul Național Liberal să dea primul premier, în baza principiului rotației premierilor, Florin Cîțu a spus. „Suntem încă la negocieri aici. Eu cred că da. Eu așa cred, că altfel n-am mai discuta”. Ulterior, în timp ce un reporter formula o întrebare „dacă în acest scenariu, în care premierul va fi de la PNL, dar nu va fi Florin Cîțu”, liderul PNL a întrerupt întrebarea, menționând:„Este singurul scenariu. Premierul va fi de la PNL”.

„Sper să reușim și acum să luăm Finanțele”

Reporterul și-a continuat apoi întrebarea, dorind să știe dacă în acest scenariu, al premierului de la PNL, altul decât Florin Cîțu, liderul liberal ar putea fi președintele Senatului. Șeful interimar al executivului a spus: „Nu s-a discutat acest lucru, în acest moment”.

Întrebat apoi ce va face cu Finanțele, un portofoliu la care ținea foarte mult, Florin Cîțu a spus: „Prima oară am negociat foarte tare, e adevărat, pentru a lua Finanțele și le-am obținut. Sper să reușim și acum”, a declarat Florin Cîțu referindu-se la negocierile pentru coaliția cu USR.

„Astăzi l-am propus pe dl. Nicolae Ciucă să conducă negocierile, va fi implicat sută la sută”, a mai spus Cîțu, întrebat cine va alege miniștrii liberali din viitorul guvern, premierul desemnat sau PNL. El a adăugat că „tot partidul” va fi în spatele premierului și-l va susține necondiționat.

Întrebat dacă are senzația că va pierde partidul în momentul în care va fi numit Nicolae Ciucă premier, Florin Cîțu a negat, în timp ce alți lideri PNL care erau în spatele lui (Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Nicolae Ciucă - n.r.) au început să râdă. „Ați auzit reacțiile colegilor”, le-a spus Florin Cîțu jurnaliștilor.