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Exclusiv Când ar putea fi relaxate măsurile de scădere a deficitului luate de guvernul Bolojan. Mureșan: „Indicatorii sunt un pic mai buni”

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siegfried muresan ilie bolojan
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală”  „Iau în calcul relaxarea măsurilor când ne vom permite” 

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, vineri seară, la Digi24, că a început să lucreze la o variantă actualizată a programului de guvernare, sprijinită de PNL, USR și UDMR, pe care o va prezenta la începutul săptămânii viitoare. El spune că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, „a făcut foarte multe lucruri bune pentru România” și „vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan”. Despre relaxarea măsurilor de austeritate, europarlamentarul susține că ia în calcul acest lucru „de îndată ce ne permitem”. „Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni”, mai arată Mureșan.

„Acum am început să lucrăm la varianta actuală a programului de guvernare. La finalul lunii iunie ne-am gândit în ce formulă am putea guverna. Am avut atunci o serie de măsuri în vedere. Atunci, urgența era finalizarea PNRR. Erau și câteva urgențe în ceea ce privea programul SAFE. Între timp, urgențele s-au schimbat într-o oarecare măsură. Țintele și jaloanele pentru atragerea banilor din PNRR au trebuit implementate până la 31 august. Acum urmează negocieri delicate cu Comisia Europeană pentru a absorbi toți banii. Deci, programul PNRR rămâne de actualitate pentru câteva luni de zile. La programul SAFE intrăm în etapa de implementare. România a reușit să atragă cu succes finanțarea de peste 2 miliarde de euro. Urgențele și prioritățile au evoluat. 

La acest final de săptămână, împreună cu experții din cele trei partide, vom finaliza varianta actualizată a programului și o vom prezenta la începutul săptămânii viitoare. 

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și, datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. 

Cred că principiile să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei sunt sănătoase și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă. Tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Acestea nu ar fi fost posibile, dacă derapajele și dezechilibrele nu ar fi fost corectate de către actualul Guvern. Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan. După această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere”, susține Siegfried Mureșan. 

„Guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală” 

Întrebat dacă va renunța la unele măsuri ale guvernului Bolojan care au fost criticate, precum CASS impus pentru mamele aflate în concediu de creștere copil și pentru pensionari, ambele fără praguri, sau proiectul privind tăierea burselor sociale pe perioada vacanței de vară, premierul desemnat spune: 

„Eu sunt absolut convins că guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală. Noi am avut un deficit de peste 9%. Niciun stat UE nu a mai avut niciodată în ultimii 20 de ani un deficit atât de mare, fără a fără a avea un șoc extern major în acel an. Astfel de deficite au fost înregistrate doar în an cu pandemie sau doar în an cu criză economică financiară globală. Nu s-a întâmplat niciodată ca, într-un an economic destul de bun cum a avut România în 2024, vreun stat membru al UE să aibă un astfel de deficit. Ca atare, era nevoie de măsuri de corecție. Alternativa ar fi fost următoarea: ni s-ar fi blocat fondurile europene și, în loc să construim spitale, drumuri, autostrăzi, oamenii să aibă locuri de muncă, acei oameni și-ar fi pierdut locurile de muncă, ar fi intrat un șomaj, statul nu ar mai fi colectat venituri, impozite, oamenii erau șomeri, trebuiau susținuți de stat, ar fi fost mult mai rău. 

Deci echilibrarea a fost necesară pentru a continua să vină fondurile europene, pentru a păstra încrederea partenerilor financiari internaționali, pentru ca România să se poată împrumuta la costuri rezonabile pe piețele internaționale. Dacă măsurile de echilibrare nu s-ar fi luat, dobânzile ar fi fost mai mari și am fi plătit mai mult pentru investitori și am fi avut și mai puțini bani pentru mame, pentru CASS, școli sau spitale. Sunt convins că unele dintre aceste măsuri nu au fost luate cu plăcere și cu inima ușoară de către vechiul guvern. Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem”. 

„Iau în calcul relaxarea măsurilor când ne vom permite” 

Liberalul susține că va relaxa măsurile de austeritate „de îndată ce ne permitem”. 

„Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem. A relaxa măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari, iar costul, povara pentru oameni va fi tot mai mare. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem. Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni. Va trebui să facem o rectificare bugetară, după care, la finalul anului, vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem”, mai arată europarlamentarul. 

Editor : Alexandru Costea

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