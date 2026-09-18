Live TV

Exclusiv Premier fără ambiții de partid: Mureșan explică de ce nu va participa la un „puci” anti-Bolojan în PNL: Nu mă așez pe scaunele altora

Data publicării:
sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Siegfried Mureşan a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, după ce a fost întrebat dacă ar accepta să preia şefia PNL în cazul în care ajunge premier, că nu caută să se aşeze pe scaunele altora şi că, dacă din partid i s-ar propune să participe la o acţiune anti-Bolojan, ar refuza acest lucru.

Siegfried Mureşan, propunerea de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, vineri seară, că nu vizează şefia PNL dacă ajunge premier şi că nici nu ar accepta să participe la un puci în partid împotriva actualului lider, Ilie Bolojan.

„Cunosc caracterul lui Ilie Bolojan, cred că şi dumnealui şi colegii din PNL cunosc caracterul meu. Dacă voi fi prim-ministru, voi concentra toată energia pentru a face bine la guvern şi voi lucra în parteneriat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, indiferent de poziţia pe care domnia sa o ocupă în statul român. (…) Întotdeauna îmi văd de treaba mea şi nu caut să mă aşez pe scaunele altora”, a declarat Siegfried Mureşan.

„Nu cred că îmi vor propune colegii acest lucru (şefia PNL – n.r.), fiindcă mă cunosc. Voi lucra în parteneriat cu Ilie Bolojan şi, dacă într-un scenariu ipotetic, cineva mi-ar spune «haideţi să facem ceva împotriva preşedintelui Ilie Bolojan» aş refuza categoric să fac acest lucru”, a adăugat Mureşan.

Întrebat dacă va face ca premier ceva diferit faţă de Ilie Bolojan, Siegfried Mureşan a precizat că sunt multe chestiuni care îi apropie, dar că sunt două persoane diferite.

„Bun, acum nu suntem identici. Cred că suntem, în ceea ce priveşte sistemul de valori, poate un pic şi cei şapte ani de acasă, cred că suntem asemănători, dar evident suntem două persoane diferite. Nu vă aşteptaţi să fac totul exact ca domnul Ilie Bolojan. Dumnealui bea cafea, eu nu beau cafea, deci există şi diferenţe între noi”, a precizat Siegfried Mureşan.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
4
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
5
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Digi Sport
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu (AUR): „Siegfried Mureșan va fi istorie într-un timp foarte scurt. Urmează nominalizarea lui Sorin Grindeanu”
siegfried muresan ilie bolojan
Când ar putea fi relaxate măsurile de scădere a deficitului luate de guvernul Bolojan. Mureșan: „Indicatorii sunt un pic mai buni”
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a fost nominalizat pentru a pica și a-i face loc lui Grindeanu
Screenshot 2026-09-18 205232
Siegfried Mureşan nu ia în calcul să-și depună mandatul, dacă nu obține voturile pentru învestirea unui guvern
siegfried muresan nicusor dan
Siegfried Mureșan, despre desemnarea sa ca premier: „Nu a existat nicio ezitare sau răzgândire”. Ce a discutat cu Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Șansa României odată cu reconfigurarea forțelor SUA în Europa: C...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură...
zelenski - nicusor dan (18 sept)
România va dona Ucrainei interceptoare Patriot. Ce a spus șeful...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - SEDINTA DE GUVERN - 21 DEC 2023
Natalia Intotero spune cum a primit PSD nominalizarea premierului...
Ultimele știri
Ședință privind revizuirea desfășurării trupelor SUA în Europa. Purtător de cuvânt al NATO: „Alianţa continuă să se consolideze”
Omar Hayssam va fi scos din România când starea de sănătate va permite acest lucru. Ce a decis astăzi Curtea de Apel Bucureşti
Pierderile săptămânale ale Rusiei depășesc 10.000 de soldați, pentru a treia săptămână consecutivă. „E mai mult decât pot recruta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
Emerllahu, transfer la FCSB: impresarul confirmă discuții informale cu Becali și MM Stoica
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„Este ultimul la toate antrenamentele! Dacă el mănâncă cinci fripturi și vrea să joace fotbal…” Valeriu...
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...