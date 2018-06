Florin Cîțu: Există o listă cu 7 politicieni români vizați de posibile sancțiuni ale partenerilor strategici

Senatorul PNL Florin Cîțu susține că ar exista o listă cu 7 politicieni români din Guvern și Parlament, care sunt pe cale să fie sancționați de partenerii strategici ai României, fie prin refuzarea vizelor de călătorie ori interdicția de a participa la întâlniri cu omologii lor din alte state, fie prin supravegherea conturilor bancare sau restricții la transferuri bancare.

La sfârșitul anului trecut, Victor Ponta afirma, la Digi24, că Liviu Dragnea nu are viză de SUA. „Dragnea poate merge mâine la Washington să se vadă cu cineva? Că ştiu că nu are viză. Cum sună asta? Ştiu acest lucru. Cum poţi fi şeful unui partid la guvernare în Europa şi să nu ai viză?!”, a comentat la Digi24 Victor Ponta. (VIDEO AICI).

Iar în aprilie 2018, mişcarea civică Iniţiativa România a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei şi aplicarea interdicţiei de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea, invocând prevederile Decretului 7.750 din 12 ianuarie 2014.

Acum, și Florin Cîțu susține un lucru asemănător:

„Daddy deschide lista. Lucrurile sunt pe cale să între într-o zonă periculoasă. Nu este clar dacă și pentru România sau doar pentru o parte dintre români!



Am participat la o discuție unde, printre alții, erau prezenți și reprezentații a două țări cu care România are parteneriate strategice. Unul dintre ei, m-a luat deoparte și m-a întrebat ce naiba se întâmplă cu România. Era îngrijorat. Printre altele, mi-a spus foarte clar că independența justiției este vitală în țara lui și în restul țărilor membre NATO.

Partenerii noștri caută cel mai eficient mod de a da un semnal clar României că nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Evident vorbea despre atacurile politicienilor la justiție pentru a-și rezolvă problemele personale.



Puțin contrariat am întrebat: OK și ce se poate întâmplă? Atunci mi-a prezentat un scenariu. În opinia lor experiență acumulată până acum, măsurile luate împotrivă unor țări care nu respectă democrația nu s-au dovedit eficiente când au fost aplicate doar statelor (sancțiuni economice, embargou, etc ).



A devenit și mai precis când mi-a explicat că sancțiunile luată împotrivă unor lideri politici sunt mult mai eficiente. Mi-a dat exemplu Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Iran.

Pe înțelesul tuturor, partenerii noștri strategici pot luă măsuri împotriva unor oameni politici care generează instabilitate în zonă. Măsurile pot fi de la refuzarea vizelor de intrare până la interdicția politicienilor de a participă la întâlniri cu omologii lor din alte țări, supravegherea conturilor bancare, restricții la transferurile bancare etc. Toate, sancțiuni deja aplicate unui număr mare de lideri politici.



Și acum vine bomba!



Există deja o lista de șapte politicieni din guvern și Parlament care sunt pe cale să primească astfel de sancțiuni. Mi-a dat și câteva nume. Minștri și parlamentari din coaliția PSD+ALDE. Pentru mine este clar, mai ales acum, că a vorbit foarte serios.



Activarea acestor sancțiuni este iminentă. P.S. În noiembrie 2012, fostul premier Adrian Năstase a fost înștiințat că i-a fost retrasă viză de călătorie în aprilie 2012”, a scris Florin Cîțu, pe pagina sa de Facebook.

