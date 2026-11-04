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Zelenski a discutat cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale. „Garanțiile de securitate trebuie să fie de neclintit”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele Volodimir Zelenski a purtat miercuri o convorbire telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai SUA care reprezintă Casa Albă în negocierile pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Convorbirea are loc înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale de pace, programată pentru 10 noiembrie la Abu Dhabi, scrie Kyiv Independent.

Zelenski a declarat că a avut „o conversație foarte detaliată” cu Witkoff și Kushner, care a durat o oră și jumătate. Printre subiectele principale s-au numărat muniția pentru apărarea aeriană, acordul SUA-Ucraina privind dronele și garanțiile de securitate postbelice.

Discuțiile de la Abu Dhabi se vor desfășura la nivel de echipă, delegații din toate cele trei țări urmând să poarte negocieri tehnice care ar putea conduce la un summit la nivel de lideri, la care să participe Zelenski, președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump.

Atât Zelenski, cât și Putin și-au exprimat disponibilitatea de a purta negocieri după întâlnirile cu Witkoff de la Oslo și, respectiv, de la Sankt Petersburg, din luna octombrie.

„Ritmul negocierilor trebuie să fie cât mai intens posibil pentru a pune capăt acestui război cât mai repede”, a declarat Zelenski miercuri. „Ucraina este pregătită să ia măsurile necesare, propunerile noastre sunt clare și le-am prezentat părții americane.”

Kievul solicită de mult timp un armistițiu de-a lungul liniilor actuale de luptă, în timp ce Moscova a respins în repetate rânduri propunerile de armistițiu și a cerut Ucrainei să cedeze teritoriile neocupate. Negocierile de pace mediate de SUA în cel de-al doilea mandat al lui Trump nu au contribuit prea mult la ieșirea din acest impas.

Discuțiile anterioare au dus la schimburi de prizonieri și la câteva armistiții limitate, pe termen scurt. Un armistițiu localizat în orașul Oleshkii, ocupat de ruși, a permis civililor să evacueze zona, care se confrunta cu o penurie gravă de alimente, apă potabilă, electricitate și provizii medicale după ce forțele ruse au împiedicat organizațiile umanitare să livreze ajutoare.

Armistițiul de la Oleshky a fost atribuit intervenției primei doamne a SUA, Melania Trump.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine's independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine!

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Zelenski a declarat că aprovizionarea cu echipamente de apărare aeriană rămâne o prioritate maximă pentru Ucraina în cadrul discuțiilor actuale cu Washingtonul.

„O prioritate crucială este apărarea aeriană. Acest aspect a fost, de asemenea, discutat”, a spus el după convorbire. „Avem nevoie de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, pentru a proteja viețile oamenilor de atacurile rusești.”

Președintele a discutat, de asemenea, despre acordul privind dronele dintre Ucraina și SUA, precum și despre necesitatea unor garanții solide de securitate după încheierea unui acord de pace.

„Trebuie să continuăm să lucrăm la fiecare dintre filierele bilaterale cu Statele Unite, inclusiv în cadrul formatului «Drone Deals»”, a spus el.

„Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat independenței Ucrainei, poporului nostru și eforturilor noastre diplomatice. Nu există alternativă la pace, iar garanțiile de securitate postbelice trebuie să fie cu adevărat de neclintit. Lucrăm în acest sens!”

Discuțiile de la Abu Dhabi au loc după câteva dintre cele mai controversate săptămâni din relația Ucrainei cu SUA, în care Trump a încheiat un acord pentru achiziționarea de motorină rusească, a renunțat la sancțiunile împotriva Moscovei și a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

De atunci, Ucraina s-a confruntat cu întreruperi ale serviciului Starlink și ale livrărilor de ajutor militar, pe fondul consecințelor ultimei schimbări de poziție a lui Trump față de Rusia.

Editor : M.C

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