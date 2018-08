Forumul Germanilor condamnă „calomniile ordinare debitate” de Liviu Pop

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) condamnă cu fermitate „calomniile ordinare debitate” de senatorul PSD Liviu Pop, care spunea că preşedintele Klaus Iohannis a condus o organizaţie care este un „continuator” al unui grup nazist. Conducerea FDGR le cere președintelui PSD, Liviu Dragnea, şi premierului Viorica Dăncilă „să se delimiteze public de astfel de calomnii”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

FDGR arată, într-un comunicat de presă, că este reprezentantul legitim al minorităţii germane în baza Constituţiei României şi a legislaţiei în vigoare, având un statut aprobat de către instanţele din România şi fiind înscris în Registrul organizaţiilor neguvernamentale. FDGR este reprezentat în Parlament şi în structurile guvernamentale ale României.

„Cerem public PSD, preşedintelui acestuia, Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi prim-ministrului României, Viorica Vasilica Dăncilă, să se delimiteze public de astfel de calomnii pe care le-au debitat şi le debitează în continuare unii membri ai acestui partid”, se arată în comunicatul citat de News.ro.

Liviu Pop a spus joi seara, la postul de televiziune Antena 3, că FDGR ar fi continuatorul organizaţiei naziste Grupul Etnic German din România.

„Amânarea rectificării bugetare înseamnă necheltuirea unor bani de către anumite instituţii publice, deşi nesuplimentarea fondurilor pentru alte instituţii publice are ca singur efect deficitul bugetar. (...) Trebuie să spun că (în comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale - n.r.) dânsul face acolo o acuzaţie ipocrită. O acuzaţie ipocrită din perspectiva zilei de 23 august şi din perspectiva fostei demnităiţi, dacă o pot numi aşa, cu ghilimelele de rigoare, a domniei sale, aceea de preşedinte a unui continuator al grupului... organziaţia aia nazistă, Forumul....”, a spus Liviu Pop.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis „este continuatorul naziştilor”, Pop a răspuns: „A condus Forumul German, care a fost continuatorul acelui grup care ştim clar că a fost condamnat public vizavi de...”.

Întrebat din nou dacă Forumul Democrat German, votat în repetate rânduri de locuitorii Sibiului care l-au ales pe Klaus Iohannis primar, este continuatorul naziştilor, Liviu Pop a răspuns afirmativ, precizând, în timp ce citea de pe telefon, că nu spune el, ci „alţii”, şi că citeşte „de pe net”.

„Unei entităţi naziste, asta nu eu o spun, o spun alţii. Am citit-o în presa vremii, am văzut-o clar... Chiar mă uitam... Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă, corect? Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război la Nurnberg. (...) Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net. Dar în ziua de 23 august să faci declaraţii de genul acesta şi în anul Centenarului, mi se pare un pic deplasat din partea şefului statului, care trebuie să fie mediator” a mai spus senatorul social-democrat.

