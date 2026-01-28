Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways a pierdut o roată din trenul de aterizare la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale.

În înregistrare se vede cum, în timp ce avionul se ridica, o roată a căzut din partea din spate a trenului de aterizare.

Avionul BA a plecat de la Aeroportul Internaţional Harry Reid din Nevada în jurul orei 21:10, ora locală, când a avut loc incidentul. Avionul a continuat să zboare în siguranţă peste Atlantic şi a aterizat la Londra, potrivit Flightradar24, chiar cu 27 de minute mai devreme decât era programat.

Nu este clar ce a cauzat problema cu roata.

„Siguranţa şi securitatea stau la baza tuturor activităţilor noastre şi sprijinim autorităţile în anchetele lor”, a transmis British Airways într-un comunicat.

Aeroportul Internaţional Harry Reid (LAS) a declarat că „are cunoştinţă de un incident care a implicat un avion British Airways care a plecat de la LAS şi a continuat zborul spre Londra, unde a aterizat în siguranţă, fără alte incidente”.

Anvelopa a fost recuperată de pe aerodrom şi nu au fost raportate victime sau daune în zona aeroportului, a adăugat purtătorul de cuvânt.

