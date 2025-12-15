Pentru copii, decembrie este una dintre cele mai frumoase luni din an. Este perioada în care primesc daruri. Sunt, însă, numeroase situații în care părinții nu își permit să le pună sub brad nici măcar o ciocolată. Pentru unii dintre acești copii, magia sărbătorilor vine de la oameni generoși, pe care nu îi cunosc. Peste 10.500 de copii din județele Moldovei primesc daruri de Crăciun datorită preotului Dan Damaschin și a celor care donează pentru a aduce speranță de Sărbători.

„Chiar dacă nu au toate cele necesare, ei sunt fericiți”, spune cu emoție în glas Lavinia, mamă a trei copii.

Eduard, Evelina și Sofia sunt trei frați care merg la grădiniță, se joacă și își fac planuri la fel ca toți ceilalți copii. Locuiesc în Andrieșeni, un sat aflat la aproximativ 50 de kilometri de Iași, într-o casă modestă, cu doar două camere. Pentru părinți, luna cadourilor e dificilă.

„Nu luăm ceva necesar în casă ca să putem să le facem o bucurie, că mai aud de la alți copii, de la vecini că le-a luat maică-sa nu știu ce și vor și ei, când aud. Ca orice copil, când aude că nu îi luăm nimic, nu îi aduce Moșul, se întristează”, mărturisește Lavinia Burduja.

Își doresc lucruri obișnuite pentru vârsta lor, iar lista e scurtă. Dacă Eduard ar vrea de Crăciun o mașină de poliție mică, cu telecomandă, Evelina visează la un cărucior cu care să-și plimbe păpușile prin curte și dulciuri. Atât.

Înainte de Crăciun, primesc mâncare, lemne de foc, haine, încălțăminte și dulciuri de la preotul Dan Damaschin din Iași. Reușesc astfel să simtă bucuria sărbătorilor.

„Ne dă la fiecare pentru copii și ghetuțe, și gecuțe groase. Știm că el în fiecare an ne ajută”, spune recunoscătoare Lavinia.

Preotul, cunoscut pentru faptul că aduce daruri copiilor sărmani, are pe listă peste 10.500 de copii. Este recunoscător că oamenii donează pentru astfel de cauze, iar cei mici pot avea o bucurie de sărbători.

„De unul singur n-aș putea face treaba pe care ar trebui să o facă atât de multe instituții, o facem cu oameni frumoși de pretutindeni. Încerc să-i scot pe acești copii, la propriu, din noroaie și din întuneric și cu zâmbetul pe buze să-i facem să ajungă oameni mari”, spune cu bucurie și speranță în sufletul preotul Dan Damaschin.

Un pachet de Sărbători pentru fiecare copil costă 400 de lei.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia