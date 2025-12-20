Taxă pentru a afla ora exactă a nașterii - asta solicită Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Vorbim despre un tarif de 100 de lei pentru pasionații de astrologie care vor să știe exact la ce oră s-au născut, pentru a-și afla ascendentul. Taxa vine după ce tot mai mulți cetățeni cer astfel de date.

Medicii de la Spitalul Județean Suceava s-au confruntat în ultima perioadă cu un val de solicitări de la cetățeni care au vrut să afle ora nașterii, transmite corespondenta Digi24 Ligia Pricop.

Este vorba despre persoane care s-au născut în această unitate medicală, pasionate de astrologie și care au motivat că au nevoie de aceste informații ca să-și calculeze ascendentul.

Pentru că nu este un serviciu esențial, conducerea Spitalului Județean Suceava s-a gândit să introducă o taxă astfel încât să poată oferi aceste date. Este vorba despre o taxă de 100 de lei pentru cei care vor să știe cu precizie ora la care s-au născut.

Ca să fie pusă în aplicare, taxa trebuie să fie votată în plenul Consiliului Județean Suceava. Hotărârea se află pe ordinea de zi a ședinței CJ programate pentru 23 decembrie.

