Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite. Acestă creștere trebuia făcută de mult

Data publicării:
Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul municipiului Timişoara și liderul USR Dominic Fritz este de părere că majorarea taxelor şi impozitelor nu trebuia să fie făcută atât de abrupt, însă atrage atenţia asupra faptului că era nevoie de creşteri ale cuantumului acestora, întrucât valoarea lor este foarte mică, iar localităţile au nevoie de dezvoltare.

„Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite, dar adevărul este că de mult ai rămas, cumva, în urmă. Pentru un apartament în Timişoara plăteşti 200-300 de lei pe an impozit şi asta pentru mulţi cei care locuiesc acolo este o sumă nu foarte mare. Dar ştim, cresc nevoile oraşului şi de aceea cred că această creştere are meritele ei, dar trebuia făcută de mult, nici să nu ajungem în situaţia în care aceste impozite rămâneau aşa de mici”, a declarat Dominic Fritz, miercuri seară, la Antena 3 CNN, scrie News.ro.

Liderul USR consideră că, pe termen mediu, este nevoie de creşterea impozitării proprietăţilor, concomitent cu scăderea impozitului pe muncă.

