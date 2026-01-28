Live TV

Analiză România este al treilea producător de țiței din UE. De ce nu se vede acest avantaj în prețul carburanților

Data publicării:
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Foto: Profimedia Images
Din articol
Rafinării există, dar România nu este independentă Petrol mai ieftin, carburanți mai scumpi

România este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, cu o producție de aproximativ trei milioane de tone în 2024. Cu toate acestea, acest avantaj nu se reflectă în prețurile benzinei și motorinei la pompă. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, prețul carburanților este determinat mult mai puțin de producția internă și mult mai mult de funcționarea pieței petroliere, de costurile de rafinare și logistică și, mai ales, de nivelul ridicat al taxelor, care ajung să reprezinte peste jumătate din prețul final.

Potrivit AEI, benzina și motorina nu sunt produse brute, ci rezultatul unui lanț complex care include rafinarea țițeiului, transportul, stocarea și distribuția către stațiile de alimentare. Din acest motiv, prețul de la pompă nu este stabilit în funcție de cât costă extracția petrolului în România, ci de cotațiile regionale și internaționale ale produselor petroliere finite.

Chiar dacă țițeiul este extras în România, acesta intră într-o piață deschisă, unde poate fi vândut acolo unde prețul este mai avantajos. În același timp, România poate importa benzină și motorină la prețuri dictate de piața europeană sau de cea din sud-estul Europei. Acest mecanism face ca inclusiv statele producătoare de țiței să ajungă să plătească prețuri apropiate de media regională.

Rafinării există, dar România nu este independentă

România dispune de rafinării importante și de o capacitate semnificativă de procesare, însă nu își acoperă integral consumul din producția internă. O parte din necesar este asigurată din importuri, fie de țiței, fie de produse petroliere finite, în funcție de cerere și de funcționarea rafinăriilor.

În plus, rafinăriile nu pot procesa orice tip de țiței fără costuri suplimentare sau pierderi de randament. „Mixul” dintre țițeiul extras local și cel importat influențează direct costul de producție al carburanților. Aceste costuri tehnice și logistice se regăsesc, în final, în prețul plătit de șoferi la pompă.

Potrivit analizei, accizele și taxa pe valoare adăugată (TVA) reprezintă peste 55% din prețul final al benzinei în România. Acciza este o sumă fixă pe litru, indiferent de prețul petrolului, iar TVA se aplică inclusiv peste valoarea accizei, ceea ce amplifică efectul fiscal asupra prețului final.

Majorarea accizei la 1 ianuarie 2026 și creșterea cotei standard de TVA la 21% au accentuat această pondere, împingând România mai sus în clasamentele europene de preț, chiar dacă nivelul rămâne sub cel din țările vest-europene sau nordice, unde taxarea este și mai ridicată.

Diferențele de taxare, cursul valutar, costurile logistice și structura pieței locale pot schimba poziția unei țări în clasamentele europene de la o lună la alta. Astfel, locul ocupat de România nu reprezintă un verdict definitiv, ci o fotografie de moment.

În realitate, România nu are cele mai mari prețuri la carburanți din Europa, dar nici avantajul pe care mulți l-ar aștepta de la o țară producătoare de țiței.

Petrol mai ieftin, carburanți mai scumpi

Asociația Energia Inteligentă arată că, în mod normal, o scădere de aproximativ 52% a prețului țițeiului ar fi trebuit să ducă la o ieftinire a carburanților sau cel puțin la stagnarea prețurilor. În realitate, în aceeași perioadă, prețul final al benzinei și motorinei a crescut cu circa 21%.

Explicația este creșterea accizei cu 77%, la care se adaugă alte taxe conexe, care au anulat complet efectul ieftinirii petrolului și au împins prețul final în sus. În perioada 2020–2026, prețul carburanților a devenit astfel mult mai dependent de fiscalitate și mult mai puțin de evoluția prețului petrolului.

Analiza compară situația din Uniunea Europeană cu cea din Statele Unite, unde taxarea carburanților este de aproximativ 15-16%, față de 45-65% în UE. În SUA nu există TVA, iar taxarea este realizată preponderent pe volum, prin taxe federale și de stat.

Pentru un parcurs anual de 100.000 de kilometri, taxele plătite în SUA sunt estimate la aproximativ 5.590 de euro. În Uniunea Europeană, pentru aceeași distanță, taxele ajung la 21.000-33.000 de euro pe an, în funcție de nivelul taxării din fiecare stat.

Taxarea ridicată a carburanților afectează nu doar consumatorii, ci și competitivitatea economică. Costurile mai mari de transport se regăsesc în prețurile bunurilor și reduc competitivitatea exporturilor europene.

Potrivit analizei, un produs fabricat în Germania și transportat în Italia sau Polonia ajunge să includă aproximativ 300 de euro doar din taxe pe carburant, în timp ce un produs american transportat pe o distanță similară plătește de patru sau cinci ori mai puțin.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
4
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
accident tm
5
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aumovio ist ein neues Technologieunternehmen aus der ehemaligen Automotive-Sparte der Continental AG - sprich Conti - da
Angajații din România ai Aumovio, pe lista concedierilor. Compania va disponibiliza peste 4.000 de oameni la nivel mondial
Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, Etapa a II-a
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie
Alexandru Nazare.
Fitch va anunța pe 13 februarie ratingul României. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire”
grafic urcare bancnote lei
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România. Argumentul adus în cadrul Consiliului Europei
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat...
Untitled
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în...
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
Ultimele știri
PSD vrea ca Guvernul să acorde ajutoare pentru pensionari, în două tranșe. Cine se încadrează și despre ce sume e vorba (surse)
O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN
Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor. Ce a declarat liderul de la Phenian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un...
Digi FM
O fetiță de 9 ani a descoperit pe plajă un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic...
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Părinții lui Alex Pretti au vorbit cu fiul lor cu câteva zile înainte să fie ucis de ICE: "Suntem devastați...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...