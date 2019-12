Gabriela Firea, realeasă președinte al PSD București: Primesc lecții doar de la primarii din Paris, Londra, Praga, Viena

Primarul general, Gabriela Firea, a ținut luni un discurs, cu ocazia alegerilor de la nivelul organizației București, în care a dat vina pe „dreapta” pentru problemele din Capitală și a vorbit despre realizările sale în mandatul de primar. Firea a declarat că primește lecții doar de la primarii marilor metropole europene, nu de la primari din orașe cu 40-50 de mii de oameni. La finalul Conferinței de alegeri, Gabriela Firea a fost votată președinte al organizației București.

„Nu doresc să primesc lecții de la oameni care au condus orașe cu 20, 30, 40, 50 de mii de oameni. Primim lecții, dar de la primarii din Paris, Lodra, Praga, Viena”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul general susține că opoziția „de dreapta” este de vină pentru problemele din București și că de 3 ani și jumătate are multe realizări.

„Aș vrea prin exemple concrete să vă spun câteva lucruri ce a însemnat dreapta în București. După ani de zile în care dreapta a stăpânit Bucureștiul, PNL și PDL nu se pot deroba de lipsa de modernizare în București. Să vă spun ce am găsit eu la Primăria Capitalei: toate proiectele mari de infrastructură blocate. Înghețate de minimum doi ani de zile. Eu am preluat mandatul de la un primar PNL. Un an de zile Bucureștiul a avut primar PNL, Răzvan Sava. Într-un an de zile s-a blocat totul în București și din spitale, și din infrastructură, și din educație, și din protecția mediului, nu mai spun de resursa umană. Mi-a trebuit un an și jumate să dezgheț toate șantierele și toate investițiile.

Acum suntem în situația în care unui primar General și celor șase primari de sectoare li se cer lucruri rezolvate ca și cum am fi primari de 30 de ani. Ne-am obișnuit cu această situație.

Am construit noi corpuri de spitale, am deschis noi secții, am achiziționat aparatură ultra-performantă, am înființat cabinete stomatologice pentru toți copiii din București.

Ce am făcut în legătură cu traficul sufocant? Vă spun eu ce am făcut. Când am ajuns primar mai aveam în trafic doar 600 de autobuze, restul era imobilizate. Am achiziționat 400 de autobuze noi, am reparat încă alte 500 de autobuze.

De ce medicii nu mai pleacă din București? Stânga i-a ajutat pe medici să rămână în capitală pentru că primesc locuințe”, a declarat Firea.

Gabriela Firea a anunțat și obiectivul PSD București pentru alegerile locale de anul viitor.

„Ce am făcut în 4 ani de mandat interimar la PSD București: am dat primul test, cel al alegerilor locale acum 3 ani și jumatate. În București am câștigat și Primăria Generală și toate cele 6 sectoare.

Peste 45% PSD în București acum 3 ani și jumatate a fost un scor foarte bun pe care dorim să-l reedităm și anul viitor”, a mai spus Firea.

Editor: Robert Kiss