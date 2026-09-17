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Rusia a folosit modelul de IA „Claude” pentru spionaj, dezinformare și roiuri de drone. Republica Moldova, vizată de atacuri

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Anthropic
Anthropic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Ucraina a fost ținta principală Dezinformarea în Republica Centrafricană și Moldova Războiul cu roiuri autonome de drone

Cel mai recent raport al companiei Anthropic privind utilizarea abuzivă a modelului său de inteligență artificială (IA) a relevat că un grup de hackeri care are legături în Rusia a folosit „Claude” pentru a automatiza atacuri asupra a peste 20 de obiective, inclusiv ministerele Apărării din Ucraina și furnizori de drone, în timp ce alți operatori au desfășurat campanii de dezinformare pro-Kremlin în Africa și Republica Moldova, relatează Euronews.

Rusia a folosit modelul de IA Claude al companiei Anthropic pentru a accelera operațiunile de spionaj cibernetic împotriva țintelor guvernamentale ucrainene și europene, pentru a desfășura campanii de dezinformare în Africa și Moldova și pentru a dezvolta software de țintire pentru roiuri autonome de drone kamikaze, a declarat compania americană într-un raport publicat luna aceasta.

Anthropic a afirmat că a blocat toate activitățile rău intenționate identificate în raport, a folosit concluziile pentru a-și consolida sistemele de securitate și a împărtășit informațiile cu organismele guvernamentale și partenerii din industrie.

Într-un caz important, un grup de hackeri denumit GTG-20006 a folosit „Claude” pentru a automatiza operațiunile împotriva a peste 20 de ținte, inclusiv ministere, agenții de apărare și de informații, ambasade, centre de cercetare și companii din industria de apărare, a precizat Anthropic.

Ucraina a fost ținta principală

Ucraina a fost ținta principală, iar printre cei atacați s-au numărat și furnizorii de tehnologie pentru drone militare, precum și lanțurile lor de aprovizionare. Grupul a vizat, de asemenea, departamente guvernamentale din Orientul Mijlociu și Asia cu legături în domeniul activităților maritime.

Anthropic a afirmat că GTG-20006 are legături cu Midnight Blizzard, un grup de hackeri pe care evaluările serviciilor de informații occidentale îl atribuie serviciului rus de informații externe SVR.

Grupul a utilizat Claude într-o serie de moduri operaționale: ca asistent tehnic pentru scrierea de malware, kituri de phishing și instrumente de supraveghere, ca executant de comenzi în rețelele victimelor, inclusiv colectarea datelor de autentificare și extragerea datelor sub îndrumare umană, precum și în operațiuni complet autonome, cu supraveghere umană minimă.

Dezinformarea în Republica Centrafricană și Moldova

Colaborând cu anchetatorii din cadrul proiectului „All Eyes On Wagner”, Anthropic a identificat și a eliminat un cont gestionat de o persoană vorbitoare de limba rusă din Bangui, care desfășura o operațiune de dezinformare pentru Radio Lengo Songo, un post de radio înființat și finanțat în 2017 de grupul mercenarilor Wagner, condus de Kremlin.

Operatorul pregătea zilnic conținut pro-rus pentru post, în coordonare cu agențiile de presă de stat rusești RT, Sputnik Afrique și TASS, precum și cu centrul cultural local „Casa Rusă” — parte a unei rețele pe care Rusia o folosește ca centru de influență și de acțiune politică în străinătate.

Conținutul promova în mod constant guvernul Republicii Centrafricane și grupul Wagner, atacând în același timp Franța și personalități ale opoziției interne, potrivit anchetei „All Eyes On Wagner”.

Operațiunea a fost concepută astfel încât să pară gestionată la nivel local, o singură persoană coordonând producția, în timp ce contractele, scenariile și publicațiile erau prezentate ca fiind opera unui post de radio cu sediul în Bangui.

Anchetatorii de la Anthropic l-au identificat pe individ prin intermediul facturilor pentru un abonament „Claude” emise în centrul Madridului.

Operatorul era legat de Africa Politology, cunoscută și sub numele de „Compania”, ramura de informații și tehnologie politică a African Corps — succesorul Wagner în Africa — care, potrivit rapoartelor, este controlată de SVR.

În Moldova, un fost șef regional al rețelei media ruse de stat Sputnik a folosit Claude ca instrument de producție de conținut, adaptând știri, date din sondaje și materiale ale opoziției pentru a se potrivi narațiunilor pro-Kremlin, a afirmat Anthropic.

Războiul cu roiuri autonome de drone

Anthropic a identificat și a închis un grup de dezvoltatori legați de Rusia care au folosit instrumentul său Claude Code pentru a scrie software pentru drone kamikaze, inclusiv un sistem autonom de țintire testat pe hardware real.

Dezvoltatorii au antrenat modele de IA pe imagini din operațiuni de luptă din Ucraina și au folosit o locație fixă din regiunea Donețk ca țintă demonstrativă pentru atac.

Obiectivul declarat al proiectului era un roi complet autonom de drone kamikaze FPV.

Anthropic a asociat nouă conturi implicate în proiect cu o universitate regională rusă și cu un centru federal de cercetare afiliat Academiei Ruse de Științe, fără a numi niciuna dintre aceste instituții.

Claude nu este disponibil oficial în Rusia, accesul la site-ul web și la API-ul Anthropic fiind blocat, iar cardurile bancare rusești nefiind acceptate pentru plată. Dezvoltatorii au ocolit aceste restricții redirecționând traficul prin servere private virtuale (VPN) comerciale.

Editor : M.C

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