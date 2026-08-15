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Nicușor Dan, de Ziua Marinei: Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei

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Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Marea Neagră, zonă crucială pentru securitatea Europei

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei, în care le-a urat românilor liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Șeful statului le-a mulțumit marinarilor militari și civili, despre care spune că au ales o profesie care presupune disciplină, competență și curaj.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi și Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă”, a scris Nicușor Dan, sâmbătă pe Facebook.

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Marea Neagră, zonă crucială pentru securitatea Europei

Nicușor Dan afirmă că, în ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă esențială pentru securitatea Europei și un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul.

„Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre”, mai spune președintele.

Șeful statului le-a transmis un mesaj de apreciere marinarilor militari și civili și a subliniat valorile care definesc această profesie.

„În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, afirmă Nicușor Dan.

Președintele lipsește pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei. Mesajul Administrației Prezidențiale a fost citit la eveniment de consilierul prezidențial Marius Lazurca.

Editor : Ana Petrescu

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